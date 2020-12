Résultat du nouvel accord. Aston Martin aura des moteurs AMG sur mesure

Du fait du renforcement des liens existants entre Aston Martin et Mercedes-Benz, l’actualité révèle désormais que la marque britannique ne se limitera pas à avoir accès à la vaste et riche banque de moteurs et de composants de Mercedes-Benz et de sa filiale AMG, mais vous aurez même droit à des versions spécialement conçues de ces éléments.

Après, dans un communiqué, les deux constructeurs ont confirmé, entre autres aspects, qu’Aston Martin bénéficierait des moteurs hybrides et 100 électriques que Mercedes-Benz et AMG viennent développer et produire, voilà, avance le britannique Autocar, ce vendredi. juste, que la marque Gaydon bénéficiera non seulement de la technologie de la marque Stuttgart, mais aura droit à des versions spécialement créées pour vous.

Selon la même source, l’annonce a été faite par l’actuel président de la marque britannique, l’américain Lawrence Stroll, lors du Financial Times Future of the Car Summit, révélant que les nouveaux moteurs préparés par AMG, «élaborés, de manière spécifique, dans le Allemagne », présentera également une puissance et un couple uniques. Ce qui signifie que, tout en ayant la même base que les blocs utilisés par Mercedes, les moteurs fournis à Aston Martin différeront sur des aspects tels que la puissance et le couple annoncés.

Lawrence Stroll, Charmain d’Aston Martin

Rappelons que, cette révélation, intervient après que la marque britannique a annoncé, il n’y a pas longtemps, toujours sous la direction d’Andy Palmer – PDG qui, rappelons-le, a fini par quitter l’entreprise en début d’année, remplacé par Tobias Moer, patron de… Mercedes-AMG -, qui s’apprêtait à échanger le V8 d’origine AMG, contre un V6 électrifié qui devrait être développé à l’intérieur des portes.

Avec l’annonce du nouvel accord avec Mercedes, environ cinq mois après l’annonce de la décision d’abandonner les blocs AMG, la décision sera tombée et, à ce stade, la première Aston Martin électrifiée devrait arriver en 2026.

Participer également à cette connexion, qui semble de plus en plus forte, un partenariat qui remonte à 2013, et qui a récemment conduit à une augmentation de la participation de Mercedes dans Aston Martin. La marque allemande détenant désormais au maximum 20% des parts … mais garantissant désormais qu’elle n’a pas l’intention d’augmenter sa présence chez le constructeur britannique.

