Résultat des matchs de boxe de la soirée de l’année par Ibai Llanos

Vous avez raté les matchs du Soir de l’année ? C’est le résultat de tous les matchs de boxe de la soirée d’Ibai Llanos.

Aujourd’hui, le mercredi 26 mai est un grand jour pour Twitch. Le streamer basque Ibai Llanos nous propose une soirée de boxe. Nous aurons trois matchs avec de nombreux invités et des performances musicales entre les matchs. Les trois matchs que nous aurons sont Mister Jagger vs Viruzz, Future vs Torete et l’événement principal Reven vs ElMillor. Ces matchs seront de trois, trois et cinq rounds (combat entre Reven et ElMillor) et de trois minutes chaque round.

Où peut-on voir les combats ?

Tous les combats de cette soirée de boxe d’Ibai Llanos peuvent être vus en direct via Twitch. Le canal par lequel vous pouvez voir tous les combats est le canal Ibai Llanos, auquel vous pouvez accéder à partir du lien suivant.

Les matchs de la soirée de l’année sont les suivants

Les gagnants des combats sont indiqués en gras.

-Reven vs El Millor : Combattez 5 rounds de 3 minutes.

-Future vs Torete : Combat en 3 rounds de 3 minutes.

–Mister Jagger vs Viruzz: Combattez 3 rounds de 3 minutes.