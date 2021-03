RestoreTheSnyderVerse: la nouvelle pétition après la Justice League de Zack Snyder

Le Zack Snyder coupé de Ligue de justice c’est un énorme échantillon de ce que la clameur populaire est possible. Le projet de film a commencé à partir de zéro et les fans eux-mêmes ont proposé la version qui a finalement vu le jour ce jeudi sur HBO Max. L’événement a créé un précédent et le public en redemande: ils ont commencé à viraliser #RestoreTheSnyderVerse pour continuer l’épopée. De quoi s’agit-il?

#ReleaseTheSnyderCut était le hashtag utilisé par les fans après la première de Justice League Joss Whedon en 2017. Le mécontentement avec le film s’ajoute à la volonté de donner à Snyder l’occasion de montrer sa version après la mort de sa fille, promeut l’idée et après avoir beaucoup insisté, Warner Bros a confirmé le film en février 2020.

La première de Justice League de Zack Snyder a répondu à tant d’attentes et c’est ce que disent les cotes du film. Le bonheur du fandom a été remarqué, mais il a également favorisé une nouvelle illusion: ils veulent que le réalisateur réalise une deuxième et même une troisième partie du film.







Il s’agit d’une pétition sur Change.org qui compte actuellement quatre mille signatures et qui prétend que Warner n’a pas formé le directeur ces dernières années. « Warner Bros ne se soucie pas de ce que le public apprécie et c’est pourquoi le DCEU échoue. WB ne se soucie pas des fans, ou a un peu de respect pour Zack Snyder, qui a lancé cette franchise. », a déclaré le texte qui a rendu le hashtag viral #RestoreTheSnyderVerse.

On ne sait toujours pas si la pression publique fonctionnera comme avant. Ce qui est certain, c’est que Snyder n’a pas exclu son désir de suite, mais a expliqué que sa relation avec le producteur n’est pas la meilleure. « Warner Bros. n’a manifesté aucun intérêt à faire plus de films avec moi et cela me convient à 100%. Je comprends. »dit-il à Deadline.

« Warner m’a dit quand j’ai commencé ce processus qu’ils considèrent la version sortie au cinéma comme un canon dans l’univers DC qu’ils construisent et que ma version sera toujours du monde et du canon. Je suis d’accord, c’est votre propriété intellectuelle, c’est votre univers, bien sûr. C’est votre décision « ajoutée.

Voici la pétition sur Change.org