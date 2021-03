RestoreTheSnyderVerse croise un million de tweets alors que les fans de Zack Snyder continuent de se rassembler

Suite à la sortie récente et apparemment très réussie de Justice League de Zack Snyder (ALIAS La coupe Snyder) une nouvelle campagne de fans a vu le jour et appelle Warner Bros.à #RestoreTheSnyderVerse. La campagne a commencé très rapidement après les débuts de La coupe Snyder sur HBO Max, et #RestoreTheSnyderVerse prend maintenant de la vitesse, recueillant plus d’un million de tweets, avec Ligue de justice La star Ray Fisher offre même son soutien.

Bien sûr, le rassemblement de Zack Snyder les fans sur les réseaux sociaux sont ce qui a conduit à l’achèvement et à la sortie de Justice Leage de Zack Snyder, et maintenant que les fans ont vu ce qui peut être accompli s’ils continuent d’exiger des choses, il ne fait aucun doute que beaucoup d’entre eux espèrent que le Snyder Verse sera finalement restauré. Warner Bros., d’autre part, a peut-être lentement commencé à regretter d’avoir ouvert cette boîte de Pandore en particulier …

Le #RestoreTheSnyderVerse est sûr de continuer, après avoir atteint un peu de fièvre récemment grâce à l’anniversaire de 5 ans de la sortie de l’une des autres entreprises de Snyder à DC, Batman v Superman: l’aube de la justice. Le hashtag est à la mode depuis, les fans de Snyder désespérés de voir la vision du réalisateur pour le reste de la franchise se réaliser, un désir qui a gagné encore plus de popularité grâce à La coupe Snyder se terminant sur un cintre de falaise.

Depuis la sortie du Snyder Cut de 4 heures, plusieurs détails ont été révélés concernant les plans du réalisateur pour le Ligue de justice, y compris la mort de Ben Affleck Homme chauve-souris, Le fils de Superman et Lois a finalement repris le flambeau de The Dark Knight, et le fait que l’un des Ligue de justice suites auraient été les Homme d’acier suite que les fans d’Henry Cavill voulaient voir depuis un certain temps.

Malheureusement, malgré la campagne #RestoreTheSnyderVerse, il ne semble pas que Wanrer Bros. va bouger, la PDG de Warner Media, Ann Sarnoff, récemment, excluant toute possibilité de suivi de la Justice League. «J’apprécie qu’ils aiment le travail de Zack et nous sommes très reconnaissants pour ses nombreuses contributions à DC. Nous sommes tellement heureux qu’il ait pu donner vie à sa coupe de la Ligue de la justice parce que cela n’était pas prévu avant environ un an. Avec cela vient l’achèvement de sa trilogie », a déclaré Sarnoff, tout en réitérant qu’ils cherchent à aller dans une direction différente. « Nous sommes très heureux d’avoir fait cela, mais nous sommes très enthousiasmés par les projets que nous avons pour tous les personnages DC multidimensionnels qui sont en cours de développement. »

Snyder lui-même a également été assez zen à propos de tout cela en disant: « Warner Bros. n’a pas vraiment exprimé d’intérêt pour faire plus de films avec moi, et c’est 100% bien. Je comprends. »

Alors que les fans les plus déterminés de Snyder croiront sans aucun doute que s’ils continuent à pousser, le Snyder-Verse sera restauré, il convient de noter qu’il s’agit d’un scénario très différent de la coupe du réalisateur. La grande majorité de La coupe Snyder existait déjà, Snyder n’ayant à filmer que de petites sections à ajouter. La restauration du Snyder-Verse nécessiterait cependant un investissement astronomique de Warner Bros., ainsi qu’un ajustement massif de leurs futurs plans DC, ce qu’ils semblent ne pas avoir intérêt à faire. Alors, peut-être qu’il est maintenant temps que nous passions tous à de nouvelles aventures DC?

Justice Leage de Zack Snyder est maintenant disponible sur HBO Max. Cela nous vient grâce à Discuter du film.

#RestoreTheSnyderVerse est en vogue dans le monde entier avec plus d’un million de tweets après le succès de #ZackSnydersJusticeLeaguepic.twitter.com/TS2KO27It4 – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 26 mars 2021

