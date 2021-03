Restez hors du grenier: le dernier original de Shudder est une maison piétonne des horreurs

Shudder ne peut pas recevoir assez d’éloges pour la sélection piquante de films qu’ils apportent aux fans d’horreur, des classiques cultes et des vieux joyaux aux films modernes et aux originaux exclusifs à la plate-forme. Shudder Originals a tendance à être solide le plus souvent, et même certains des efforts les plus faibles constituent un bon moment pour les monstres d’horreur à la recherche de leur suffisance. Leur dernier long métrage, Stay Out Of The F *** Attic, réalisé par Jerren Laudert, répond à des attentes élevées sur le seul titre. En l’absence de « F **** », cela ressemble à un shlocker louche de la fin des années 70 / début des années 80. Avec « F *** », vous devez vous attendre à un enfer d’un film d’horreur – il y a à la fois un avertissement direct et un mot de malédiction dans le titre.

C’est un film d’horreur, et cela peut être dit, en quelque sorte. Restez hors du grenier est une caractéristique de créature de maison hantée extrêmement fade avec un angle scientifique nazi absurde qui ne peut pas résoudre une seule peur ni être à la hauteur de tout ce que le nom et l’intrigue sauvage promettent. Une équipe de rédacteurs de 4 personnes a concocté ce conte sur un trio d’anciens déménageurs qui occupent un emploi dans une énorme maison ancienne appartenant à un vieil homme effrayant qui s’avère être un scientifique nazi qui mène toujours des expériences génétiques inhumaines. À tous égards, cela semble excitant, mais on nous donne une horreur à petit budget, exécutée de manière générique, dans une vieille maison victorienne avec un potentiel de fluage qui est honteusement inutilisé.

Nous ouvrons avec des plans étranges du manoir, qui rappellent agréablement quelque chose d’un film plus effrayant. Plusieurs secondes en vous soupçonnez un trajet authentiquement effrayant devant vous.

Les déménageurs arrivent, déjà découragés par la sensation étrange de l’excursion à venir. Schillinger (Michael Francis) est le propriétaire de gémissant nommé « Second Chance Moving Company », assisté de son équipe d’anciens cons, Carlos (Bryce Fernelius) et Imani (Morgan Alexandria.)

Le trio au passé troublé rencontre l’étrange propriétaire âgé Vern (Michael Flynn) qui parle avec un vague accent européen. Ça ne peut pas être bon.

Au lieu de travailler, Schillinger, Carlos et Imani s’ouvrent sur le passé troublé qu’ils grandissent au-delà. Carlos est un ancien héroïnomane qui se soucie profondément de sa fille. C’est clair quand il élève sa fille plusieurs fois en quelques minutes. Après que Carlos a repéré un tatouage à croix gammée sur lui, Schillinger est honnête sur son passage dans la confrérie aryenne, qu’il a dû rejoindre en prison pour «protection». Il a dépassé cela, comme Imani l’assure à Carlos. Bien qu’il soit sceptique, Carlos pardonne rapidement les manières autrefois nazies de Schillinger et accepte de continuer à travailler pour lui dans la vieille maison effrayante où ils ne font presque rien. Imani … ne semble pas avoir beaucoup de passé?

L’équipage se rend vite compte que des choses étranges se passent dans la maison. Vern fait irruption dans le shtick scientifique nazi, et ses «créatures» se montrent. Schillinger, Carlos et Imani se battent maintenant pour leur vie.

Restez hors du grenier veut apparemment livrer un message sur la croissance au-delà du passé mouvementé et la rupture des liens psychologiques avec une idéologie haineuse, mais il veut aussi être un film sur l’exploitation et la créature sur un chirurgien nazi stockant ses mutants tueurs dans un grenier. L’inclusion du grenier dans le titre est à peine nécessaire et peut-être trompeuse, car nous ne voyons pas le grenier jusqu’à la fin du film, et la maison même où cela se trouve, qui est mûr pour un refroidisseur paranormal, est à peine utilisée en faveur des singeries à la table d’opération en forme de scie, des plans de sous-sol brumeux standard et des scènes de salle de bain éclairées en vert.

Ma grande question est, pourquoi utiliser ce victorien gargantuesque, intrinsèquement effrayant, si la maison ne joue aucun rôle dans la terreur? Pas de gadgets effrayants dans le couloir. Aucun escalier ne fait peur. Pas de frayeur, en général.

Tout au long des 20 premières minutes de Restez hors du grenier il n’y a aucune action à part l’arrivée de l’équipage. Les personnages racontent de façon mélodramatique leur passé troublé, se foutent un peu la tête et ne font pratiquement aucun travail. C’est une équipe hétéroclite de terribles déménageurs. Heureusement, leur dynamique est suffisamment engageante pour susciter un léger intérêt. Le dialogue n’est pas terriblement drôle ou pointu, mais les personnages sont tous réfléchis et intéressants, sombrement stratifiés à leur manière, et dans l’ensemble, une équipe cool de personnes s’efforçant d’être de meilleures personnes. Capturer une chimie légèrement charmante parmi les gens avec des démons est une belle touche d’horreur, mais un morceau d’exercices de construction de relations, de plaisanteries et de révélations personnelles ne devrait pas occuper près de la moitié d’un film intitulé Restez en dehors du grenier F *******, surtout quand il n’y a aucune peur à avoir ni aucune inquiétude à ressentir pendant ce morceau. J’ai été obligé d’utiliser le mot «morceau».

Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être un peu frustré par le moment où la terreur commence à s’exposer. Malheureusement, ce qui s’ensuit est une série de dévoilements d’horreur banals. Des tactiques de choc comme des mains crasseuses rampant dans les coins. Des trucs banals comme des personnages découvrant un tas de dents sanglantes. Une aiguille inefficace dans le coup d’œil qui n’est pas choquante et qui a l’air idiot. L’apparition d’ouverture du monstre du docteur nazi est décevante, mais une fois que la créature est suspendue, elle grandit sur vous, d’une manière « j’apprécie ce grand homme mal maquillé étant ici ».

Pendant que des singeries à bas prix ont lieu, les membres de notre gang en mouvement jurent de sauver une victime d’un médecin nazi – une fille timide avec un adolescent siamois, qui est vraiment triste à regarder. L’actrice transporte ce qui est visiblement un mannequin sur son dos. L’action des monstres s’éteint au lieu d’une nouvelle toruture de la table d’opération, suivie de coups brutalement violents par les nazis.

Si, pour une raison quelconque, vous atteignez toujours la catharsis en regardant des personnages nazis se faire battre sur le grand écran, vous pouvez avoir un coup de pied hors de Restez hors du grenierLa maison destrian de l’effort d’horreurs. Ce qui aurait pu être un amusement excessivement timide ou un bon moment dégoûtant est plutôt un véhicule d’horreur de torture terne et typique. Les personnages ont chacun leur profondeur, mais avec très peu de raison d’être dans cette aventure «piégée dans la maison funéraire d’un chirurgien nazi». Les thèmes de la haine et du dépassement des démons sont traités comme des mots-clés chauds ou des points de brownie de personnages plutôt que des forces sous-jacentes qui conduisent une histoire ou font réfléchir un public. Une histoire fascinante pour chaque héros est appréciée, mais il est difficile de s’en soucier lorsque jouer dans tous les domaines équivaut à celui d’un drame télévisé pour adolescents d’une saison sur The CW.

Restez hors du grenier est un nouveau film, et un avec un concept épicé et prometteur, mais il ressemble à une partie d’une collection d’horreur de 30 films que vous avez retirée de la poubelle à 5 € Walmart en 2009. Il suit la formule de chaque fade piégée dans une maison où les gens sont torturés. L’histoire nazie est une belle tournure, mais quand vous n’êtes pas effrayé, riant ou diverti, à quoi ça sert? Le docteur nazi Vern aurait tout aussi bien pu être n’importe quelle personne psychotique, mais l’équipe d’écrivains a dû faire de lui un nazi afin que nous puissions être nourris de force avec le récit mélodramatique de notre principal Schillinger, dépassant ses liens avec la fraternité aryenne et travaillant avec un équipe de déménagement diversifiée. Cela pourrait être émouvant s’il était emballé dans un film d’horreur exaltant, mais cette imitation d’une imitation ne donne pas de frayeur ni de nouvelles idées. Un dialogue passable a lieu entre une équipe de personnages qui sont plus intéressants que la plupart des gens que nous voyons dans l’horreur, mais qui ne peuvent pas transporter un choc terne et sans imagination sans aucun choc. Je résume cela comme « si la maison au cimetière de Lucio Fulci avait été refaite avec l’influence de Saw, et pas bon. »

Sujets: Shudder

