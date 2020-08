“Restez fidèle à moi-même”: Sandro Wagner termine sa carrière – sans ressentiment

Tous les rêves deviennent réalité, tous les objectifs atteints: Sandro Wagner est autorisé à récolter des titres dans son club de cœur, avant de suivre l’appel de l’argent et d’oser l’aventure Chine. Maintenant, l’ancien footballeur termine sa carrière.

Après 13 ans, c’est enfin fini: Sandro Wagner termine sa carrière de footballeur professionnel et souhaite transmettre son expérience d’entraîneur à l’avenir. “Je suis extrêmement reconnaissant que le football m’ait permis de mener une vie merveilleuse. J’ai pu atteindre tous mes objectifs et mes rêves”, a déclaré le joueur de 32 ans du journal “Bild” et a déclaré: “J’ai vraiment apprécié le long voyage. “

L’ancien attaquant international et du Bayern aimerait travailler comme entraîneur à l’avenir. “Je commencerai ma formation d’entraîneur dans un cours spécial de la DFB en septembre. Mon plan est d’entrer dans la zone des entraîneurs l’été prochain”, a-t-il annoncé. “Je prends maintenant un an de congé et je profite du temps passé avec ma famille que je tiens à remercier le plus”, a déclaré le natif de Munich. “Pour le fait qu’elle a toujours été là pour moi – même si je n’ai pas toujours pu être avec ma femme et mes enfants au cours de ma carrière professionnelle.”

Wagner a terminé huit matches internationaux seniors pour la DFB: “J’étais particulièrement fier de porter le maillot national.” Il a célébré trois titres de champion avec son club local, le FC Bayern Munich. Il est également devenu champion d’Europe avec l’équipe allemande U21 et a remporté la Confed Cup.

Il y a à peine une semaine, Wagner avait annulé son contrat avec Tianjin Teda («J’ai passé 18 mois formidables en Chine»). La raison en était les effets de la pandémie de coronavirus, avait-il dit. Après cela, il y a eu des spéculations sur un retour en Bundesliga, où Wagner avait joué 98 ans avant son aventure en Chine avec le Bayern, le TSG Hoffenheim et Darmstadt.

“J’étais vraiment content des nombreux appels des clubs de Bundesliga et de l’étranger ces derniers jours, mais ma décision a été prise”, a déclaré le professionnel avec des aspérités, qui a toujours dit son opinion sans détour et souvent mal à l’aise: “C’était important pour moi. pour rester fidèle à moi-même. “