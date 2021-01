Rester: 6 fonctions WhatsApp que Signal n’a pas

Tout cela est ce que vous perdrez si vous passez de WhatsApp à Signal

Qui est sans aucun doute l’application de messagerie la plus populaire au monde et qui est installée sur des millions d’appareils, à la fois Android et iOS, il n’est pas dans ses meilleurs moments.

Nous ne le disons pas parce qu’il a cessé de fonctionner correctement mais à cause de toute la polémique qui l’entoure à propos de la récente mise à jour de ses termes et conditions. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, l’annonce de ces nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp fait référence au traitement des données et à la manière dont les entreprises peuvent utiliser les services Facebook pour stocker et gérer les chats WhatsApp. Conditions qui doivent être acceptées pour continuer à utiliser l’application en 2021.

C’est pourquoi de nombreuses personnes en avoir assez de WhatsApp ont commencé à utiliser d’autres alternatives. L’un d’eux est le télégramme toujours recommandé, l’autre est Signal, une application qui a été placée dans le top 1 des applications les plus populaires du jour au lendemain.

Cependant et malgré tous les avantages que Signal peut avoir, il y a encore quelques fonctionnalités WhatsApp qu’il n’a pas. Quels sont? Nous vous les révélons.

Mettre un message en surbrillance

WhatsApp vous permet de mettre en évidence n’importe quelle conversation dans une discussion. En maintenant l’écran sur n’importe quel message, un petit écran avec diverses options s’affichera. L’un d’eux est de mettre en évidence (celui avec l’étoile) et nous permet de « sauvegarder » les messages et de pouvoir y accéder rapidement et facilement sans avoir à plonger dans toute la conversation.

Une fonction assez intéressante pour ayez toujours des messages importants à portée de main et ne pas les perdre.

Mettre à jour les statuts

Une autre caractéristique de WhatsApp et non de Signal est les états. Ce genre d’histoires Instagram dans lesquelles vous pouvez partager des vidéos, des photos, des textes et que disparaître dans les 24 heures.

Curieusement, toutes les applications appartenant à Facebook ont ​​cette fonction et l’un des avantages est que nous pouvons choisir quels utilisateurs peuvent les voir et qui ne le peuvent pas.

Fonds d’écran personnalisés

Un autre des «avantages» de WhatsApp est pour pouvoir personnaliser les fonds d’écran des chats de chacun de nos contacts. De cette façon, nous pouvons avoir un des nôtres pour quand nous parlons avec notre partenaire, un autre pour le groupe d’amis et un autre pour le groupe de travail.

Pour cela, nous n’avons qu’à accéder aux informations de contact et cliquez sur l’option Fond d’écran et son.

Appels vidéo de groupe

Avec la situation actuelle, l’une des choses que nous aimons le plus dans une application de messagerie est de pouvoir passer des appels vidéo avec plusieurs personnes. La vérité est que Signal a cette fonction en version bêta mais WhatsApp l’a déjà incluse officiellement depuis longtemps.

Cependant soyons honnêtes, Nous considérons qu’il existe de meilleures alternatives pour passer des appels vidéo que WhatsApp Et c’est que des applications comme Skype ou ZOOM semblent beaucoup plus complètes.

Partager l’emplacement en direct

Peut-être l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de WhatsApp. Sûrement plus d’une fois, ils vous ont demandé sur WhatsApp où vous étiez. Au lieu de répondre directement, vous aurez envoyé votre position en temps réel.

Eh bien malheureusement, Signal n’a pas cette fonction. Il permet de partager des emplacements mais pas les nôtres en direct. Donc, si vous faites partie de ceux qui utilisent beaucoup cette fonctionnalité dans WhatsApp, méfiez-vous de passer à Signal, qui n’est pas implémenté pour le moment.

Autoriser les paiements via l’application

À la fin de 2020, WhatsApp a ajouté la possibilité d’envoyer et de recevoir des paiements. C’est une fonction qui, bien qu’elle ne soit pas disponible dans tous les pays du monde, petit à petit la liste s’allonge.

De cette façon, si nous devons de l’argent à un ami nous pouvons vous payer via WhatsApp Et cela peut même être utile dans le domaine professionnel, tant que nous utilisons WhatsApp Business.

WhatsApp est l’une des rares applications de messagerie à disposer de cette fonctionnalité et est-ce que pour le moment nous n’avons aucune nouvelle que Signal adopte cette fonction à court terme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂