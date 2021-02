Restaurants de localisation à Fortnite, dîner luxueux pour Fish Stick

Les missions hebdomadaires de LOVE se poursuivent. Servez un dîner raffiné pour Fish Stick et leur date dans l’un des restaurants de Fortnite.

Après avoir attrapé du poisson, nous devrons nous rendre dans l’un des nombreux Restaurants fortnites et servir un dîner luxueux au Palito de Pescado et à son rendez-vous. Nous vous montrons l’emplacement de l’une de ces tables dans Fortnite. Il vous suffit d’interagir avec l’un d’entre eux pour terminer la mission, bien que dans Fortnite il y ait beaucoup plus de restaurants. Dans la vidéo, nous vous montrons uniquement l’emplacement d’un restaurant que nous avons trouvé le plus facile d’accès.

