Ressuscitez le mythique Nokia 3650 avec un concept vidéo qui vous laissera bouche bée

Un fan recrée à quoi pourrait ressembler le Nokia 3650 et nous l’aimons vraiment.

Vous souvenez-vous de Nokia? La société finlandaise il y a des années, avant que les smartphones n’existent, c’était la plus importante entreprise de téléphonie mobile.

Leurs appareils étaient beaux, durables et d’une qualité exceptionnelle. Malheureusement l’arrivée d’Android a fait la signature a fini dans l’oubli et c’est qu’il n’a pas su s’adapter aux temps nouveaux qui allaient venir.

Cependant, Nokia est toujours en vie et de temps en temps, nous avons une surprise. Au-delà de la relance du Nokia 3310 il y a quelques années, il semble que les Finlandais aient l’intention de relancer un autre de leurs appareils emblématiques en 2021, comme le 3650. Désormais un fan recrée comment cette nouvelle expérience pourrait être et honnêtement, nous l’adorons.

Souhaitez-vous que le nouveau Nokia 3650 soit comme ça?

Bien que Nokia n’ait pas la popularité d’antan, la vérité est que leurs téléphones ont été les meilleurs de l’histoire. Par conséquent, lorsque la nouvelle que Nokia travaillait sur une version modernisée du 3650 a été « divulguée », les fans sauteront de joie.

Et même si l’on ne sait toujours pas si le terminal sera un smartphone, encore moins son design, les premiers Concept-Art n’ont pas tardé à sortir. C’est le cas de Concept Creator, un youtubeur qui fait la même chose, imaginez à quoi ressembleraient les vieux téléphones s’ils étaient relancés.

Ce qu’il a fait, c’est d’imaginer le téléphone le plus fin et de garder le clavier dans la même position que l’original. Cependant l’écran semble un peu plus grand, plus approprié à l’époque.

Souviens-toi que le Nokia 3650 était doté d’un écran TFT de 2,1 pouces avec une résolution de 176 x 208 pixels, une seule caméra VGA montée à l’arrière et une batterie de 805 mAh. Évidemment, un appareil mobile lancé en 2021 aura non seulement de meilleures spécifications mais aussi un design complètement renouvelé.

