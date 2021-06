Ressentez les vibrations futuristes d’Horizon Forbidden West avec Soundtrack EP

Horizon Forbidden West avait l’air magnifique dans la récente présentation de State of Play, montrant beaucoup de gameplay magnifique. Quelque chose qui n’a peut-être pas attiré autant d’attention était la musique, qui semblait compléter très bien l’action. Si vous êtes intéressé par l’OST du jeu, vous avez de la chance – Guerrilla vient de sortir un EP numérique, contenant quatre morceaux de la suite à venir.

Le jeu a un assez grand groupe de compositeurs travaillant sur la bande originale. Comme partagé sur le blog PlayStation, Joris de Man, Niels van de Leest et The Flight font tous un retour dans la série, après avoir arrangé la musique du premier jeu. Ils sont rejoints cette fois par Oleksa Lozowchuk pour former un super groupe de compositeurs. Vous pouvez entendre chacun d’entre eux discuter de la bande originale dans la vidéo ci-dessus.

Il y a beaucoup plus d’informations sur le blog PS, et encore une fois, vous pouvez diffuser ou télécharger l’EP à partir de tous les endroits habituels via ce lien. Que penses-tu de la musique d’Horizon Forbidden West jusqu’à présent ? Mettez des écouteurs dans la section commentaires ci-dessous.