Résolvez la quête Princesse Zelda kidnappée à Totk – emplacement avec carte

Dans le cadre de la quête de l’épisode A la recherche de la vérité Dois tu La légende de Zelda : les larmes du royaume à la recherche de Princesse Zelda enquêter sur un total de douze rumeurs. Votre recherche pour le Courrier trèfle vous conduira aux différentes écuries de hyrule.

L’ordre dans lequel vous clarifiez les rumeurs aux écuries avec l’éditeur Paen dépend de vous. Au final, cependant, vous serez toujours récompensé par des rubis, qui peuvent être dépensés en équipement utile chez les marchands.

De plus, après la quête de l’épisode, vous avez les trois parties de la Armure de crapaud en votre possession. Cela permet à Link de grimper sur des surfaces mouillées sans glisser. Alors vous voyez, cette ligne de quête en vaut la peine. L’une des quêtes secondaires que vous devez résoudre pour cela, chaud Princesse Zelda kidnappée ?! Dans les lignes suivantes, nous vous expliquerons exactement comment vous devez procéder.

La princesse Zelda a-t-elle été kidnappée ?

Au Ecurie des Montagnes Jumellesqui est dans Necluda ouestsitué à l’extrémité sud-est d’Hyrule, vous pouvez faire la quête Princesse Zelda kidnappée ?! commencer.

Une fois arrivé à l’écurie, vous devriez commencer à chercher poêle faire. Normalement, vous le trouverez toujours à proximité immédiate des écuries individuelles, mais il n’y a aucun signe de l’éditeur de loin.

Alors, où est passé Paen ? La réponse à cette question est fondamentalement assez banale et tellement évidente qu’elle n’est pas immédiatement évidente. Le PNJ se tient juste au-dessus de vous sur la statue de cheval en bois sur le toit de l’écurie, regardant au loin.

Une fois monté vers lui, vous pouvez entamer la conversation pour connaître la dernière rumeur. Il vous dit que la princesse Zelda aurait été kidnappée par le tristement célèbre Gang Yiga. Le message au coursier Cloverleaf est le suivant :

« Nous avons Zelda. C’est dans la crevasse de l’une des grandes murailles jumelles.

Heureusement, l’endroit décrit dans le message n’est pas très loin. Parce que le montagnes jumelles se trouve juste un peu plus à l’ouest de l’écurie.

Mais si vous suivez simplement la rivière qui serpente à travers les deux montagnes, vous ne trouverez rien.

Dans cet espace, vous trouverez la cage. © Nintendo/45secondes.fr.com

Au lieu de cela, vous devez vous lever du côté gauche de la montagne et chercher un gouffre dans la montagne. Cependant, cet écart peut difficilement être distingué du chemin. Nous avons marqué l’endroit exact sur notre carte pour vous.

Apparemment, la princesse Zelda a vraiment été capturée par le groupe Yiga et enfermée dans une cage. Elle demande à Link son aide, mais il n’y a aucun signe des bandits. Très étrange!

Est-ce vraiment la princesse Zelda ? © Nintendo/45secondes.fr.com

Maintenant, en utilisant l’Ultra Arm de Link, soulevez la cage puis sur le côté pour libérer la princesse.

Comme on pouvait s’y attendre, cependant, il s’agit d’un piège. La supposée princesse se transforme en membre du gang Yiga qui vous attaque directement. Il est maintenant temps de décider du combat en votre faveur et de montrer au bandit ennuyeux ses limites.

Une fois que vous aurez gagné, il s’enfuira et l’éditeur Paen apparaîtra. Link lui explique exactement ce qui s’est passé, ce qui efface la rumeur. Vous en recevrez un en récompense Rubis argenté.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !