Résolvez la quête de Fia et débloquez une fin alternative dans Elden Ring – Trouvez la malédiction de la mort

Dans Anneau Elden pouvez-vous dans le fêtes des tables rondesqui agit comme une sorte de plaque tournante dans le jeu, rencontre divers PNJ, dont beaucoup sont plus ou moins vaste ligne de quête avoir prêt pour vous. Cependant, comme les instructions données sont souvent assez cryptiques ou que vous n’obtenez que des indications très vagues sur votre objectif, les tâches ne sont pas toujours faciles.

La bénédiction du firmament de Fia en vaut-elle la peine ?

Dès le départ, vous pouvez être dans une salle attenante de la Table Ronde derrière le Maître forgeron Hewg sur le femme mystérieuse nommée Fia rencontrer. Elle est assise sur un lit et propose de la laisser vous tenir. Si vous êtes d’accord, vous recevrez l’article bénédiction du firmament, ce qui semble intéressant à première vue, mais n’est finalement pas particulièrement utile. Vous n’obtenez qu’un bref coup de pouce à votre équilibre ou à votre posture pour 10 FP, ce qui le rend moins susceptible de se casser en cas de coup.

Mais ce qui est mauvais surtout c’est qu’on en a un en même temps debuff permanent de -5% sur l’attribut Force a reçu. En fin de compte, la bénédiction fait qu’il manque une petite partie de vos points de vie disponibles. Pas une grande bénédiction! Pour supprimer le debuff, ouvrez votre inventaire et utilisez la Bénédiction du Firmament. Après dix secondes, l’effet se termine et le debuff est supprimé.

À l’avenir, vous devriez réfléchir à deux fois avant d’accepter cette bénédiction.

Voici comment vous résolvez Fias Quest dans Elden Ring

Si vous avez épuisé les dialogues disponibles avec Fia, vous devez d’abord continuer le jeu pour pouvoir lui parler à nouveau. Si ce sont les deux patrons Godrick et Rennala vaincu, vous pouvez retourner voir Fia pour la laisser vous retenir à nouveau.

Ensuite, vous apprenez de nouvelles choses à partir de Fia, compagne sur son lit de mort. Elle vous parle de lui, par exemple Empreinte du couteau noir. Cette information n’est pas pertinente pour la quête avec Fia, mais elle est pertinente pour la tâche avec le Assistant Rogier.

Prochain voyage à Plateau de l’Altus et reposez-vous là en lieu de grâce. Vous pouvez accéder à la zone via le grand ascenseur de Dectus. Où les deux moitiés du médaillon nécessaires à cette cachette, on vous explique dans cet article.

À quel lieu de grâce vous vous reposez dépend de vous. Surtout, cela débloquera un nouveau dialogue avec Fia. Retournez donc à la Forteresse de la Table Ronde et vous pourrez la laisser vous tenir à nouveau. Ensuite, utilisez l’option de dialogue « Une faveur ». Ensuite, Fia vous donne le Dague patinée remettre, que vous devez rendre à son propriétaire.

Aller au suivant D, chasseur de mortsqui se trouve dans la grande salle ronde de la Forteresse de la Table Ronde à côté de son Frère Corhyn situé. Utilisez l’option « Remettez le poignard usé »remettre la lame D.

Redémarrez maintenant le jeu ou voyagez vers un autre lieu de miséricorde, puis revenez à la table ronde. Du coup, D n’est plus à sa place et Fia n’est plus assise sur son lit. Vous trouverez les deux personnes dans la salle maintenant ouverte au bout du couloir quand vous allez Forgeron Hewg et la jeune femme Roderika passe. En fait, D est mort au sol et Fia est agenouillée à côté de lui.

« Notre prince se lèvera. Le prince des nombreux et des faibles », a déclaré Fia en dialogue avec vous.

Ramassez le corps de D et vous aurez le sien Ensemble d’armures jumelles ainsi qu’un perle sonore. Donnez ce dernier au PNJ Coquilles de jeune fille jumelles et vous pouvez apprendre les invocations de D. Le PNJ est dans la salle devant le mangeur de fumier. Après le meurtre apparent de D par Fia (lorsque vous avez épuisé tout dialogue avec elle), la femme quitte la Table ronde et est désormais assez difficile à trouver. Mais plus là-dessus plus tard.

Trouver l’emplacement de la malédiction de la mort

Afin de pouvoir avancer plus loin dans la quête, il vous faut maintenant le Statue carienne inversée. Vous le recevrez en récompense dans la quête de Rannisi tu es le repaire des sorcières Trésor de Nokron appelé Lame du tueur de doigts remis. Les deux quêtes sont donc à nouveau imbriquées.

© Du logiciel/Bandai Namco

Voyagez avec la statue jusqu’à Salle de lecture à Liurnia et placez-le à l’endroit désigné sur l’autel juste en face du lieu de miséricorde et la tour tournera. Suivez maintenant le chemin à travers la salle de lecture, traversez le pont et entrez Tour sacrée de Liurnia. Vous le trouverez tout en haut malédiction de la mort. Vous en avez besoin à la toute fin de la quête.

© Du logiciel/Bandai Namco

Maintenant, le voyage vous emmène à Rivière Siofra. Te téléporter au lieu de miséricorde forêt des ancêtres, qui devrait déjà être disponible via la quête de Ranni. Continuez tout droit devant l’ennemi qui chante et faites attention aux méduses devant vous. Suivez-les jusqu’à une grotte avec un autre lieu de grâce que vous pouvez activer maintenant. Continuez à suivre le chemin et sautez par-dessus le gouffre dans l’immense pavillon de pierre Aqueduc de la Siofra. Montez les escaliers à gauche, puis à droite et immédiatement à gauche jusqu’à ce que vous arriviez à une cascade.

Courez maintenant à travers les arcades et vous trouverez le frère de D accroupi devant une balustrade. Donnez-lui l’armure jumelle et rechargez la zone. Cela le fera disparaître et sera votre précieux soutien dans le combat à venir contre les deux gargouilles.

Voyage dans les profondeurs profondes

Maintenant, montez les escaliers devant vous et vous entrerez dans une immense grotte avec une cascade gigantesque et deux gargouilles, que vous devez vaincre tous les deux dans un combat de boss. Après la victoire, activez la Place de la Miséricorde et interagissez avec le cercueil de pierre près des chutes. Au cours d’une cinématique, vous remonterez la cascade et pénétrerez dans une nouvelle zone appelée profondeurs profondes des racines.

Activez un autre lieu de grâce ici. Restez à droite et sautez par-dessus les énormes racines des arbres de l’autre côté. Chevauchez Hurlevent devant les insectes monstrueux et vous trouverez un autre lieu de miséricorde. Maintenant, vous traversez les racines de la cascade et cherchez un moyen de monter. Sur les racines, vous atteindrez progressivement le sommet. Une fois là-bas, vous activez le prochain lieu de miséricorde, puis courez à gauche à travers un petit espace dans le rocher pour contrer Héros de la Fias combattre. Si vous êtes victorieux, vous recevez Brume fias magique.

À l’autre bout de l’arène à côté du portail, vous trouverez maintenant Fia. Choisissez l’option conversation « Non, je veux que tu me tiennes. » Ensuite, elle vous demande le signe de consécration chercher. C’est ça malédiction de la mort signifie que vous avez déjà été au sommet de la Tour sacrée de Liurnia avoir trouvé.

Maintenant, laissez Fia vous tenir à nouveau et remettez-le-lui malédiction de la mort. Cela vous donnera le Bénédictions du firmament radieux. Si vous l’utilisez, vous recevrez un buff unique qui 35% des dégâts physiques absorbés.

Reposez-vous maintenant au lieu de la miséricorde dans l’arène, puis laissez-la vous tenir une dernière fois. Pendant que vous êtes dans les bras de Fia, elle vous dit au revoir. Utilisez à nouveau le lieu de miséricorde, par lequel vous trouverez la femme endormie. Si vous la touchez maintenant, vous pouvez entrer dans le rêve du lit de mort.

© Du logiciel/Bandai Namco

Maintenant, vous affrontez le combat contre le boss adversaire Dragon de lumière Fortissaxx avant, qui essaie de vous compliquer la vie, notamment avec ses attaques éclair. Une fois que vous l’avez vaincu, vous pouvez piller le cadavre de Fia pour obtenir le Rune de guérison du prince de la mort obtenir. Vous avez besoin de cette rune pour l’une des fins secrètes de « Elden Ring ». Que devez-vous faire exactement pour cela ? on vous explique dans cet article.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Rechargez à nouveau la zone pour que vous Ensemble de vêtements de Fia a reçu. Si vous avez déjà donné l’armure jumelle au frère de D, il apparaîtra à côté du cadavre de Fia. Parlez-lui puis rechargez la zone, ce qui le fera à nouveau disparaître. Cela vous permet de armure jumelle aussi bien que ça Épée inséparable prendre sur vous.