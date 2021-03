Résolutions Apex Legends confirmées sur Nintendo Switch

nintendo Hyrule Warriors : Jeu Age of Calamity - Nintendo Switch -

Voyagez dans le passé et combattez pour éviter la chute d’Hyrule dans Hyrule Warriors : Age of Calamity pour Nintendo Switch. Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda : Avec Breath of the Wild, le sort de Hyrule tient à un fil de soie. Dirigez vos troupes vers le champ de bataille et combattez