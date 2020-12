Nous pouvons désormais aider John Connor mieux que jamais, grâce au lancement de Terminator: Resistance Enhanced pour PlayStation 5.

Normalement, les titres basés sur des films ou des séries nous surprennent rarement pour de bon. Il suffit d’essayer Dragon Ball: Evolution ou Rambo: Le jeu vidéo pour se faire une idée. Mais de temps en temps, l’un d’eux parvient à profiter de la licence pour plus que simplement prendre nos chambres. Un bon exemple de ceci est Terminator: Résistance améliorée pour PlayStation 5, qui en dépit de ne pas être parfait approuve avec note. Ici vous avez notre analyse sur lui.

L’éditeur Reef Entertainment et le développeur Teyon ont annoncé une version améliorée de leur titre sur la célèbre franchise Arnold Schwarzenegger pour la nouvelle plateforme de Sony. Il comprend diverses améliorations visuelles, qui tirent parti du matériel le plus puissant pour atteindre une résolution 4K, 60 fps, des textures de résolution plus élevée, une tessellation, un éclairage amélioré, des ombres dynamiques ou des effets de particules plus détaillés, entre autres.

Mais ce n’est pas tout, le nouveau mode de jeu appelé Infiltrator disponible jusqu’à présent uniquement sur PC, est également inclus. Dans celui-ci, nous pouvons nous mettre dans la peau d’une unité T-800 et attaquer les forces de la Résistance.

Enfin, grâce au SSD, les temps de chargement seront environ quatre fois plus rapides et une extension du contenu téléchargeable payant avec un nouveau contenu narratif est prévue pour l’été 2021.

Terminator: Resistance Enhanced pour PlayStation 5 sera lancé le 26 mars 2021. Les utilisateurs qui possèdent déjà le jeu vidéo original pour PS4 pourront l’obtenir entièrement gratuitement dans sa version numérique. Mais nous aurons également une édition collector physique avec quatre cartes postales d’art, un steelbook et une bande dessinée à couverture rigide Dark Horse. Tout cela dans un coffret spécial créé pour l’occasion.

Allons-y!