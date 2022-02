Résilier LinkedIn Premium : Voici comment cela fonctionne en 4 étapes

Annuler LinkedIn Premium n’est pas difficile. Nous vous expliquerons en quatre étapes comment vous désabonner et ce qu’il advient de votre profil par la suite.

LinkedIn propose cinq abonnements premium différents dans son réseau. Heureusement, peu importe votre adhésion. Le processus d’annulation fonctionne toujours de la même manière et fonctionne aussi bien via l’application que via le navigateur.

Comment annuler LinkedIn Premium

Sur la page d’accueil de LinkedIn, cliquez sur l’icône de votre profil. Cela ouvrira un menu déroulant. Sélectionnez « Votre Premium » dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Gérer le compte Premium » à droite. Vous êtes maintenant dans les « Paramètres d’adhésion Premium ». Cliquez maintenant sur « Annuler l’adhésion » sous « Gérer l’adhésion ». Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions pour mettre fin à votre abonnement dès que possible.

Cela se produit après la résiliation

Après avoir annulé LinkedIn Premium, votre compte utilisateur sera rétrogradé à la version standard gratuite. Votre profil, d’autres informations et contacts seront conservés. Vous ne perdrez aucun contenu à la suite de la résiliation.

Dès que la période de facturation en cours est terminée et que votre abonnement premium expire, vous perdez l’accès aux fonctions payantes telles que « Qui a consulté mon profil ».

résumé