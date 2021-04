Resident Evil: Welcome to Raccoon City Synopsis taquine un retour aux racines de l’horreur de la franchise

Le synopsis officiel du prochain Resident Evil redémarrer, Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City, est maintenant sorti et offre beaucoup plus de détails sur ce à quoi le public peut s’attendre de l’adaptation très attendue des jeux vidéo de Sony. Récemment retardé d’une sortie de septembre au 24 novembre, la description plus approfondie taquine les horreurs qui attendent nos héros lorsqu’ils commettent l’erreur fatale d’entrer dans la ville titulaire.

«Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de la société a laissé la ville en friche … avec un grand mal se préparant sous la surface. ..changé … et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit. «

Le synopsis devrait être familier aux fans de la populaire série de jeux vidéo et affirme une fois de plus que le réalisateur Johannes Roberts revient au début pour son redémarrage. « Evidemment, il y a le Resident Evil [film] franchise et ce film n’a rien à voir avec ça », a déclaré Roberts récemment.« C’est une histoire d’origine distincte basée sur les racines de la et le monde de l’horreur … nous ne sommes pas [making a remake]. Nous allons dans un tout autre [direction]. «

Le cinéaste espère clairement remédier à certains des défauts et des échecs critiques des adaptations précédentes de Resident Evil et revenir aux racines de la franchise est certainement un moyen prometteur pour y parvenir.

Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City nous ramènera aux jours de gloire de la fin des années 90, 1998 pour être exact, et vous dévoilera les secrets du Spencer Mansion et de Raccoon City. En plus de présenter l’action zombie et la véritable terreur des jeux, Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City, servirait également d’histoire d’origine du premier jeu de la série et inclurait des éléments des premier et deuxième jeux.

Avec le scénario et les éléments de l’intrigue familiers, Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City mettra également en vedette une distribution d’ensemble jouant toute une série de visages familiers, y compris Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire) en tant que Claire Redfield, Robbie Amell (Le Duff) comme Chris Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la guêpe) en tant que Jill Valentine, Tom Hopper (L’Académie des parapluies) comme Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: double pression) comme Leon S.Kennedy et Neal McDonough (Sonic l’hérisson) comme William Birkin.

La star Tom Hopper a récemment assuré aux fans du jeu vidéo que Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City plaira aux fans inconditionnels, révélant l’influence que le matériel source a eu sur chaque élément de l’adaptation. « Mais je pense que d’un point de vue esthétique, je pense que les jeux influencent vraiment bien cela », a déclaré Hopper. « C’est une esthétique qui, certainement quand nous le tournions, que je me disais, » Mec, ça ressemble au jeu. » J’espère vraiment que les fans du jeu en retireront quelque chose de gentil, que c’est le jeu et plus. De plus, plus de profondeur pour ces personnages. «

Alors, va Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City enfin briser la malédiction de l’adaptation du jeu vidéo une fois pour toutes? Le public peut voir par lui-même quand Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City sort en salles le 24 novembre 2021. Cela nous vient de https://www.sonypictures.com/movies/residentevilwelcometoraccooncity|Sony Pictures & Screen Gems.

