Resident Evil: Welcome to Raccoon City Le directeur explique les changements de personnage et le processus de casting

Comme nous l’avons vu sur des photos récentes, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City réinvente certains des personnages des jeux vidéo originaux avec une distribution plus diversifiée, et Johannes Roberts explique le processus de casting dans une nouvelle interview. Cette semaine, un aperçu de certains personnages principaux a été révélé dans des premières photos. Leurs tenues sont assez similaires à celles que portent les personnages dans les jeux vidéo, bien que certains membres de STARS diffèrent physiquement de la façon dont ils apparaissent dans l’univers du jeu vidéo.

En parlant récemment avec IGN, Roberts a détaillé exactement ce qui s’est passé dans le casting de ces personnages emblématiques de Resident Evil. Du point de vue du réalisateur, il cherchait davantage à capturer « l’esprit et l’énergie » de ces personnages plutôt que de simplement trouver quelqu’un qui avait l’air du rôle sans beaucoup plus à offrir. C’est quelque chose avec lequel il pense que d’autres adaptations de jeux vidéo ont échoué et il cherche à faire mieux avec Bienvenue à Raccoon City. De l’entretien :

« Il était extrêmement important tout au long du processus de casting de trouver des personnes qui incarnaient l’esprit et l’énergie des personnages que je voulais incarner. Je pense que souvent dans les adaptations de jeux, l’un des gros défauts peut être simplement de choisir quelqu’un pour ressembler visuellement aux personnages – en leur donnant la même coupe de cheveux et les mêmes vêtements, mais sans vraiment essayer de donner au public ce qu’un film fait mieux qu’un jeu – c’est-à-dire créer un personnage en trois dimensions avec lequel vous pouvez vraiment vous connecter et croire. Je pense comme je l’ai dit avant que l’un des pièges de tomber dans les adaptations de jeu soit de le faire ressembler à une version cosplay géante du jeu. «

Le réalisateur détaille ensuite le casting de Leon et Jill, qui ont tous deux été approchés différemment. Avec Jill, Roberts avait déjà en tête Hannah John-Kamen d’après son travail dans Prêt Joueur Un. En ce qui concerne Leon S. Kennedy, Roberts dit que la performance d’Avan Jogia ressemblait plus à Leon incarné que quiconque auditionné, même s’il n’est pas physiquement une copie conforme de la version du jeu vidéo. Comme Roberts l’explique :

« Notre distribution est évidemment beaucoup plus diversifiée que les jeux originaux, mais je voulais résister au piège de simplement lancer parce que quelqu’un ressemblait à son personnage à l’identique. Nous avons en fait eu beaucoup d’acteurs qui sont venus et se sont parfaitement recréés visuellement comme le personnage qu’ils lisaient – c’était parfois étrange ha ! – mais ce n’était pas ce dont j’avais besoin pour cette histoire. Avec Jill, je connaissais Hannah de Prêt Joueur Un et cette émission dans laquelle elle était à l’époque s’appelait The Stranger et je savais qu’elle serait parfaite. Léon était beaucoup plus dur. Nous avons dû voir tellement de gens – c’était vraiment un rôle assez délicat à cause de l’équilibre entre l’humour et la lassitude. Puis Avan a lu et j’étais comme si c’était lui ! Il comprend. »

Avec John-Kamen comme Jill et Jogia comme Leon, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City met également en vedette Kaya Scodelario dans Claire Redfield, Robbie Amell dans Chris Redfield, Tom Hopper dans Albert Wesker, Lily Gao dans Ada Wong, Neal McDonough dans William Birkin, Donal Logue dans le chef Brian Irons, Chad Rook dans Richard Aiken et Marina Mazepa dans Lisa Trévor. Après avoir jeté un coup d’œil à cette liste de distribution, certains fans de longue date de la série peuvent avoir une question particulière en tête : « Barry, où est Barry ? »

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City sera publié par Sony Pictures Releasing le 24 novembre 2021. Cela ne doit pas être confondu avec un Resident Evil série en préparation chez Netflix avec Lance Reddick dans le rôle d’Albert Wesker. Un nouveau film d’animation se déroulant dans l’univers du jeu vidéo, Resident Evil : Ténèbres infinies, est sorti sur Netflix en juillet. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.

Sujets: Resident Evil Remake, Resident Evil