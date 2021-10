Resident Evil : voir une comparaison entre le reboot et le jeu vidéo

Dans un mois seulement, « Resident Evil: Welcome to Racoon City » sortira en salles, un film qui promet de présenter une adaptation proche de la vraie nature de la saga emblématique du jeu vidéo de Capcom sous la direction de Johannes Roberts, qui a préparé une surprise pour les fans.

À travers ses réseaux sociaux, Roberts a présenté une vidéo dans laquelle l’équipe de production a fait une comparaison entre les scénarios que ce film présentera, tels que le Spencer Mansion ou le poste de police de Raccoon City ainsi que l’apparence que ces lieux brillent dans la vidéo saga du jeu.

Roberts fait référence à « Welcome to Raccoon City » comme un film d’horreur créé avec amour pour le jeu original. Bien que par le passé la fidélité esthétique à un jeu vidéo ne se soit pas avérée être un gage de la qualité de son adaptation, le travail du réalisateur semble garder le plus grand respect pour ce que représente « Resident Evil », il serait donc idéal de lui donner un essai quand il est sorti dans les salles de cinéma.

Il a été prévu que « Resident Evil: Welcome to Racoon City » sera une adaptation de l’histoire des deux premiers jeux de la série, en se concentrant sur des personnages emblématiques tels que Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S. Kennedy ou Claire Redfield, plutôt que de présenter des personnages originaux comme des protagonistes de la même manière que la franchise avec Milla Jovovich l’a fait.

Cette année marque le 25e anniversaire de la sortie du premier opus de « Resident Evil », il n’est donc pas surprenant que les fans de la saga se sentent si excités par l’arrivée de « Welcome to Raccoon City » le 24 novembre. En plus du film, nous avons pu profiter en début d’année du lancement de « Village », le huitième volet de la principale saga du jeu vidéo.