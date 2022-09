Resident Evil Village: Winters’ Expansion – Rose possède des pouvoirs surnaturels

pendant le Programme en ligne Capcom sur le Salon du jeu de Tokyo 2022 est également devenu une bande-annonce de 7 minutes Resident Evil Village – Extension des hivers montré. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici.

Qu’apportera l’extension Resident Evil Village – Winters ?

Le soi-disant DLC d’extension de Winters concerne trois nouvelles fonctionnalités ont, qui sont examinés plus en détail dans la vidéo.

Y compris le changement frappant de Vue à la troisième personne. Comme dans les parties de remake de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 puissions-nous désormais dans le Village avec ce spécial Par-dessus l’épaule survivre.

Cela signifie que nous le histoire principale de « Resident Evil Village » peut être joué entièrement à la troisième personne, ce qui devrait représenter une toute nouvelle expérience de jeu.

en outre Ombres de Roseun ensemble nouvelle histoirequi se concentre sur la fille d’Ethan Winters.

Comme indiqué dans la finale de RE8, cela va de pair Rose Winters suivant – mais pas seulement dans mal résident 9mais déjà dans l’extension de Winters pour la huitième partie.

La nouvelle histoire continue 16 ans après les événements de RE8 sur. On dit que c’est un « royaume tordu ». L’histoire se déroule dans le Pensées de mégamycètes.

Et il y a la troisième caractéristique majeure Les commandes supplémentaires des mercenairesles nouveaux personnages et lieux du mode Arcade Les mercenaires prêt – y compris même Dame Dimitrescu!

Rose Winters a des pouvoirs surnaturels

Également évoqué dans RE8 et maintenant enfin confirmé : Rose Winters a des pouvoirs surnaturelsqu’elle peut utiliser – semblable à Elfie de StrangerThings.

Qu’est-ce que pour le jeu et le avenir de la franchise moyen est incertain. Les premières craintes sur le net sont que la marque s’éloigne de l’horreur et plus dans le sens d’un Appel du devoir aller comme à Resident Evil 6 en tout cas c’était le cas. Capcom dit :

« Elle aura besoin de ses pouvoirs cachés pour survivre dans ce monde tordu. »

Tes compétences inclure que geler les ennemis, les ralentissant et exposant leurs points faibles. L’ensemble rappelle un peu Ève parasitele classique de la PlayStation.

Mais que pensez-vous? Est-ce exagéré pour un Resident Evil ou attendez-vous avec impatience les pouvoirs de Rose ?

Resident Evil Village Gold Edition comprend le jeu de base et l’extension Winters, qui seront également vendus séparément. L’édition Gold et le DLC Winters sont disponibles sur 28 octobre 2022 disponible pour toutes les plates-formes courantes.