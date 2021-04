Resident Evil Village va obtenir une nouvelle bande-annonce et une nouvelle séquence de jeu dans la prochaine vitrine

Cela nous a un peu envahis, mais Resident Evil Village n’est plus que dans un mois. Sortie le 7 mai sur PlayStation 5 et PS4, la dernière entrée principale de la série survival horror est presque arrivée. Pourtant, nous n’en avons pas vu grand-chose, à l’exception d’une femme géante qui fait pâlir l’esprit du jeu. Ne soyons pas distraits, cependant – le fait est qu’une nouvelle vitrine Resident Evil est en route.

La semaine prochaine, Capcom présentera « une nouvelle bande-annonce et un nouveau gameplay » pour le jeu très attendu, « avec quelques autres surprises ». Vous pouvez voir des aperçus de la nouvelle bande-annonce de Village dans le teaser ci-dessus, et Lady Dimitrescu est bien sûr présente et correcte. Toutes les autres nouvelles ou annonces seront ajoutées en prime, nous avons donc hâte de les regarder. Le Resi Showcase aura lieu le 15 avril à 15h PDT / 23h BST.

Comme le souligne l’hôte Brittney Brombacher, le test bêta ouvert de Resident Evil Re: Verse vient de commencer sur PS4, il vaut donc peut-être la peine de tenter le coup si vous êtes d’humeur pour des fusillades monstrueuses.

Êtes-vous excité pour la vitrine Resident Evil de la semaine prochaine? Déplacez-vous vers le village dans la section commentaires ci-dessous.