« Resident Evil Village »: tout ce que vous devez savoir

Le nouvel opus de la ligne principale de la saga de “Resident Evil« A déjà une date de sortie, confirmant que le jeu de Capcom va venir a PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC le 7 mai prochain. La société partagerait la nouvelle de ce lancement, une nouvelle bande-annonce serait publiée dans laquelle nous pourrions voir de plus près les personnages et l’histoire du jeu.

Depuis sa révélation l’année dernière, « Resident Evil Village« Se positionne comme l’un des titres les plus attendus de 2021. Ses développeurs soulignent que c’est un excellent point de départ pour tous ceux qui veulent commencer à profiter de la franchise, bien que cela soit fortement lié à »Resident Evil 7».

L’histoire se déroule non seulement quelques années après les événements survenus dans le jeu, mais a également le même protagoniste, Ethan hivers. D’accord avec Capcom, l’histoire introduirait Ethan et son épouse Mienne vivre une vie tranquille dans une nouvelle maison, à l’abri des cauchemars du passé jusqu’à ce que, une fois de plus, ils soient hantés par la tragédie.

Avec le jeu comprendra « Resident Evil Re: Verse», Sa composante multijoueur. Cette divulgation interviendrait après que la société ait subi une fuite ce matin, avant que sa présentation officielle n’ait lieu.

« Re: voir»Présente un style visuel différent en termes de présentation des personnages et de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Ce mode de jeu présentera non seulement des personnages modernes de la saga, mais présentera également un large éventail de toute l’histoire de la franchise, de Léon S. Kenedy et Ada wong jusqu’à Lucas Baker.

Cela comportera des batailles gratuites dans lesquelles jusqu’à six joueurs peuvent interagir en même temps. Parfois, les personnages peuvent muter en certaines des créatures de la saga, bien que la bande-annonce n’ait pas révélé comment ce mécanisme sera mis en œuvre.

Le jeu semble mettre fortement l’accent sur l’épargne en plus de ses éléments de base de tir. La présentation montre Ethan bloquer les attaques ennemies, dont il semble y avoir une grande variété tout au long du jeu. Par exemple, un ennemi chargé d’un marteau géant et les filles de Dame Dimitrescu, qui peuvent se transformer en hordes de sauterelles.

Heureusement, il semble que Ethan vous ne serez pas seul, comptant sur l’aide d’un nouveau personnage appelé «Le duc« , Qui aura un rôle similaire à celui du » marchand « dans »Resident Evil 4», Offrir des biens et l’élaboration d’armes qui peuvent vous aider dans votre voyage.