« Resident Evil: Village » sera moins effrayant que la tranche précédente

Serax Table bistrot design Garbo 65 SERAX

Garbo 65 : une table bistrot ronde au design romantique plein de douceurIl n'est pas étonnant d'apprendre qu'Antonio Sciortino, le designer qui a signé cette table bistro ronde pour le fabricant belge Serax, était danseur dans une précédente vie. Balancée, élégante, légère et ferme sur ses jambes, la table bistrot ronde design Garbo 65 pourrait presque passer pour une danseuse, une fleur délicate et forte à la fois qui apporte sa fraîcheur douce et romantique aux terrasses et jardins.Sa force : son piètement partiellement conique composé de tiges métalliques fines et assez espacées pour laisser largement passer la lumière. Voilà d'où lui vient sa légèreté apparente et sa douceur romantique.Pour autant, la table bistrot ronde Garbo 65 est robuste et conçue pour un usage outdoor avec sa structure métallique et sa finition à la peinture époxy.Complétez votre décoration avec le fauteuil retro et le fauteuil 2 places de la Collection Honoré de SERAX.Dimensions de la table bistrot ronde Garbo 65 de SERAX:Hauteur : 65 cm Diamètre : 60 cm