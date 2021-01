Resident Evil Village sera disponible dans le monde entier le 7 mai

Aujourd’hui était un jour très important pour Resident Evil Ventilateurs. Capcom a organisé un événement de vitrine numérique pour le prochain Resident Evil Village, qui si vous ne le savez pas déjà, continue l’histoire d’Ethan et Mia Winters de Resident Evil 7: Biohazard.

Ce jeu était très unique pour la franchise en ce sens qu’il avait une perspective à la première personne et un support VR. À l’époque, les fans ne savaient pas trop quoi en penser. Cela vous a définitivement immergé dans les environnements et l’horreur comme jamais auparavant, mais certains s’accrochaient toujours aux perspectives traditionnelles pour lesquelles les remakes étaient connus. Quoi qu’il en soit, il a innové la série et a montré que Capcom est pleinement capable de changer les choses au bon moment.

Village prend la même direction, mais au lieu de présenter un manoir marécageux, il montre un château énorme et obsédant qui abrite des menaces assez redoutables.

Dans la vitrine, il a été révélé que Village sortira le 7 mai dans le monde entier. En plus de sortir sur les consoles de nouvelle génération, il sera également disponible sur les anciennes consoles avec la possibilité de passer gratuitement aux capacités de nouvelle génération. C’est ce que de nombreux titres de nouvelle génération ont offert aux joueurs étant donné que ces nouvelles consoles sont encore difficiles à trouver, même encore en 2021.

Des éditions standard seront disponibles ainsi qu’une édition collector, qui comprend des figurines et d’autres goodies que vous voudrez probablement marquer si vous êtes un fan de Resident Evil depuis le début.

Il convient également de noter que les précommandes pour le jeu sont actuellement acceptées. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu’à présent avec le décor médiéval, les beaux graphismes ou les femmes en charge de ce prochain épisode, vous pouvez en réclamer une copie dès maintenant.

La vitrine numérique n’a pas révélé trop de détails sur l’histoire du jeu, mais il semble qu’Ethan et Mia affronteront une mère et ses filles puissantes. La stature de la mère est vraiment intimidante alors qu’elle domine Ethan dans certaines des séquences présentées ci-dessus.

Comme Danger biologique, Village vous opposera à des forces difficiles – ce qui devrait vous offrir une expérience Resident Evil convaincante. Jusque là, Village ressemble à un autre grand épisode qui donne à Capcom la chance d’approfondir la tradition de la franchise et de plonger un peu plus profondément dans Ethan et Mia en tant que parents. Cela en soi est passionnant et devrait plutôt bien se passer pour les fans de Danger biologique.