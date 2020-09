Resident Evil Village sera au Tokyo Game Show 2020

Juin a été le mois choisi par Capcom pour annoncer officiellement Resident Evil Village, qui sera son huitième volet numéroté. Ce nouveau titre de la longue saga d’horreur sera une suite directe du fantastique Resident Evil 7, s’éloignant une fois de plus de la perspective traditionnelle à la troisième personne pour assumer un rôle plus direct à la première personne.

Après son annonce il y a près de 3 mois, nous n’avons pas connu de nouvelles informations sur le jeu, et bien qu’annoncé depuis un certain temps en 2021, la vérité est que cela reste surprenant, d’autant plus que Capcom avait promis du nouveau matériel pour août. Maintenant que septembre vient de commencer, nous savons qu’il ne faudra pas trop de temps pour avoir de nouvelles informations sur Resident Evil Village, et c’est sera présent au Tokyo Game Show 2020.

Resident Evil Village arrive sur Xbox Series X et PC

Posséder Capcom a été en charge de confirmer la présence du titre dans l’événement numérique prévu ce même mois de septembre. Sa présence à l’événement ne peut pas non plus nous surprendre, puisque historiquement la saga a été le protagoniste d’un grand nombre de conférences Capcom.

Resident Evil Village fera partie du Tokyo Game Show 2020 Online et du propre TGS LIVE 2020 de Capcom! Https: //t.co/jXTSrLQqkI Nous savons que les joueurs étaient ravis d’en savoir plus en août, nous nous excusons donc pour le retard. Restez à l’écoute.#REVillage #Resident Evil – Capcom Dev 1 (@ dev1_official) 1 septembre 2020

L’événement Capcom aura lieu le 25 à 15h00 (Heure espagnole), nous ne pouvons donc qu’attendre d’en savoir plus sur le nouvel épisode de l’une des sagas les plus emblématiques de la horreur de survie. Resident Evill Village arrivera dans les magasins en 2021 pour Xbox Series X et PC.