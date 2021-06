Resident Evil Village recevra un DLC à l’avenir

Resident Evil Village bénéficiera d’un DLC post-lancement à un moment donné dans le futur. C’est ça. C’est l’article. Le livestream de l’E3 2021 a consacré une partie de sa diffusion à l’éditeur japonais Capcom, et à peu près la seule nouvelle qui mérite d’être partagée est que le hit d’horreur de survie du mois dernier sera développé. Aucun détail n’a été partagé à part le texte suivant : « À la demande générale, le développement vient de commencer sur un DLC supplémentaire pour Resident Evil Village. Plus d’informations plus tard. » En d’autres termes : s’il vous plaît soyez excité.

Comment espérez-vous que Capcom développe le jeu ? Doit-il se concentrer sur un personnage en particulier ou agrandir le village lui-même et introduire une nouvelle zone ? Postez vos espoirs et vos rêves dans les commentaires ci-dessous.