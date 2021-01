Resident Evil Village présente une mystérieuse dame antagoniste, d’autres seront révélées le 21 janvier

Resident Evil Village a attiré beaucoup d’attention depuis qu’il a été tease pour la première fois par Capcom. Ils chercheront à continuer de Resident Evil 7: Biohazard, qui avait une histoire fascinante qui a encore du gaz dans le réservoir de carburant.

Ce prochain épisode montre certainement beaucoup d’atmosphère et d’éléments d’horreur convaincants, du château mystérieux aux créatures de loup-garou effrayantes dispersées dans le cadre médiéval tentaculaire.

Ce qui semble également particulièrement convaincant, c’est une femme sorcière qui semble extrêmement grande. Elle a récemment été révélée dans une bande-annonce du jeu pour célébrer un événement officiel qui doit avoir lieu le 21 janvier.

C’est dans quelques jours et plus sûrement seront révélés à propos de ce personnage, qui sera probablement l’un des principaux antagonistes avec lesquels vous devrez vous battre en tant qu’Ethan Winters.

Il a été confronté à des difficultés difficiles en Resident Evil 7, il sera donc intéressant de voir ce que Capcom peut faire cette fois-ci: garder les fans à l’affût. Ce personnage de sorcière est effrayant et pourtant étrangement beau.

Sa stature prend définitivement le dessus sur la conversation, comme le montrent quelques captures d’écran tirées de la récente bande-annonce. Et pourtant, elle est habillée de manière très formelle pour vous inviter.

Vous pouvez parier que vous voudrez garder votre garde autour d’elle alors que la sorcellerie et d’autres événements étranges se produisent autour du nouvel emplacement où Ethan et Mia se sont retirés. Plus d’informations seront révélées ici dans quelques jours, ce qui est passionnant si vous avez été fan de cette série au cours des deux dernières années.

Capcom a vraiment fait un excellent travail avec la franchise comme un trou, mais tout récemment, ils ont vraiment commencé à composer une recette réussie d’action d’horreur et de survie. Voyons s’ils peuvent continuer Village, qui devrait sortir quelque temps plus tard cette année.

Selon le développeur, ce jeu aura des environnements plus ouverts et des surprises qui devraient garder même les fans de toute une vie enthousiasmés par l’avenir. Les remakes contiennent de nombreux éléments intéressants, mais c’est agréable de voir le développeur continuer à faire avancer l’histoire.

Il y a encore tellement de possibilités dont ils peuvent profiter. Jusqu’à présent, il ressemble à Village est l’un des versements les plus uniques de la franchise. Voyons ce qu’ils décident de révéler d’autre ici dans quelques jours.