Resident Evil Village: les fans sont enthousiasmés par les mercenaires

Capcom a révélé une tonne de nouveaux détails sur la sortie prochaine de Resident Evil Village dans le dernier Resident Evil Showcase, un mode préféré des fans; Les Mercenaires reviendront enfin dans la franchise.

Oui, Les mercenaires, qui est un mode de jeu populaire apparu dans Resident Evil 4, 5 et 6, sera de retour dans Resident Evil Village. Le mode est essentiellement une sorte d’attaque contre la montre qui permet aux joueurs de participer directement au combat et à rien d’autre.

Cette version de The Mercenaries qui a été montrée pour Resident Evil Village ressemble assez aux itérations précédentes et placera les joueurs dans une zone spécifique où ils devront vaincre divers ennemis.

Le mode est basé sur le score et ne vous donne qu’un certain temps pour atteindre divers objectifs avant la fin de votre partie.

Resident Evil Village approche à grands pas, ce qui signifie que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour y jouer nous-mêmes. Le jeu sera lancé sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC le 7 mai.