Resident Evil Village: le jeu d’horreur contient-il des éléments du monde ouvert?

La semaine dernière, Capcom a surpris tout le monde en annonçant l’exclusivité PS5 Démo Maiden au prochain jeu d’horreur de survie Resident Evil Village. Puissions-nous un Entrée de produit sur Steam croyez, alors ce n’est pas la dernière surprise pour le titre, car cela pourrait être la première fois dans l’histoire de la série Éléments du monde ouvert comprendre.

Resident Evil Village: contenu sexuel et gameplay en monde ouvert?

Les collègues de Rely on Horror sont tombés nouveaux tags sur la page Steam de la prochaine partie de la série à succès de Capcom, plus précisément celles-là aussi « Contenu sexuel » et « Monde ouvert ». D’autres ramifications de la série ont déjà reçu la première date mentionnée dans le passé, comme « Resident Evil 6 ». Jusqu’à présent, cependant, aucune « RE » n’a offert des éléments de monde ouvert.

À cet égard, considérons le contenu du récemment révélé, à peu près édition collector chère de «Resident Evil Village», cela ne semble pas du tout improbable. Il y en a environ un en supplément Carte du monde du jeu qui semble être très étendu par rapport à ses prédécesseurs et est en quatre grandes zones est divisé.

Le monde du jeu de « Resident Evil Village » (© Capcom)

Selon un nouveau Message Twitter d’habitude Insiders bien informés AestheticGamer dans ce contexte, Capcom entend probablement mettre en œuvre Éléments d’exploration dans la nouvelle partie de la série d’horreur de survie. Bien que l’exploration faisait partie de la série avant, il semble que maintenant pousser encore plus fort vouloir.

Selon l’initié, les développeurs concevraient le monde du jeu de la huitième partie principale « RE » avec le mot « Metroidvania » décris. Cela signifie qu’il y a un plus grand accent sur cela Explorer le monde signifiait, dont les zones sont toutes interconnectées et vers lesquelles le joueur devrait revenir plus souvent.

Resident Evil Village propose-t-il vraiment un monde ouvert? (© Capcom)

En outre, AestheticGamer fait également référence au «contenu sexuel» susmentionné dans «Resident Evil Village». A cela il dit les femmes vampires, contre lequel le protagoniste Ethan Winters doit se battre brièvement vu nuquand le joueur les bat. De plus, ils devraient pouvoir se transformer en une forme moins attractive.

Il reste à voir si toutes ces déclarations finiront par se réaliser. Capcom l’a officiellement confirmé Jusqu’à présent rien. Au plus tard le 7 mai 2021 Cependant, nous devrions être plus intelligents lorsque «Resident Evil Village» apparaît sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et le PC.