Resident Evil Village Gold Edition : Comment jouer en tant que Lady Dimitrescu

Une nouvelle bande-annonce pour la nouvelle version de »Resident Evil Village Édition Or » vient d’être dévoilé, incluant un nouveau mode de jeu nommé »Mercenaires », où vous pourrez incarner la vampire préférée de tous : Lady Dimitrescu. Le nouveau mode de jeu est lancé sous le nom de » Mercenaries: Additional Orders », et vous pourrez également incarner le protagoniste Chris Redfield et le savant fou Karl Heisenberg.

La bande-annonce montre les différences de gameplay entre les trois nouveaux personnages. Par exemple, Chris est équipé d’armes de l’organisation paramilitaire de destruction de zombies de « Resident Evil », le BSAA. Pendant ce temps, Heisenberg est équipé d’une poignée d’armes de fortune impressionnantes, y compris une scie sauteuse montée au poignet. Dimitrescu introduit enfin des mouvements de vanité pour attaquer une grande horde d’ennemis.

Outre les progrès Capcom a publié beaucoup plus de détails sur le mode de jeu « Mercenaires », avec les capacités spécifiques de chacun des personnages. Apparemment, Chris sera capable de construire une « jauge d’éperonnage » qui lui permettra de déclencher toutes sortes d’attaques de mêlée, ainsi que de se déplacer et de recharger plus rapidement. Chris pourra également appeler à des grèves pour soutenir ses collègues membres du BSAA.

Heisenberg bénéficiera d’un soutien similaire de la part de ses hideux robots esclaves zombies faits à la main. Lady Dimitrescu construira une « jauge d’émotion », similaire à la jauge de charge de Chris, qui lui permettra d’effectuer ses propres mouvements spéciaux.

Bien que » Mercenaries » ne contiendra pas de contenu d’histoire significatif, avec » Gold Edition », la campagne »Ombre de rose », qui racontera l’histoire des suites de » Village », en se concentrant sur la fille du personnage principal Ethan Winters, Rose. Ethan verra son propre nouveau contenu sous la forme d’un nouveau mode à la troisième personne, qui permettra aux joueurs de parcourir toute l’histoire de « Resident Evil Village » sous un nouvel angle.

»Resident Evil Village » est disponible sur Playstation 4 et 5Xbox One, Xbox série X|S, Microsoft Windows et Google Stadia. »Resident Evil Village Gold Edition » sortira sur toutes ces plateformes le 28 octobre.