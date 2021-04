Resident Evil Village fera ses débuts dans le gameplay la semaine prochaine

Capcom a annoncé que Resident Evil Showcase sera diffusé la semaine prochaine avec de nouvelles séquences de gameplay pour le prochain Resident Evil Village.

Un nouveau showcase d’avril a été annoncé le mois dernier, mais capcom a confirmé qu’il sera diffusé le 15 avril à 15h00 PT / 18h00 HE / 23h00 BST. La communauté pourra se connecter à la diffusion en direct qui sera disponible pour regarder sur Twitch et YouTube.

Pendant la vitrine, Capcom a déclaré que les joueurs peuvent s’attendre à ce que de nouvelles bandes-annonces et un nouveau gameplay soient révélés, dont certains ont été montrés dans une courte bande-annonce du prochain livestream, « ainsi que quelques autres surprises ».

Précédent Vitrine Resident Evil, diffusé en janvier, a révélé un nouveau look pour le prochain épisode de la série ainsi qu’une nouvelle date de sortie officielle le 7 mai 2021.

Préparez-vous pour le prochain Resident Evil Showcase qui sera mis en ligne le 15 avril à 15h PDT / 23h BST! Une fois de plus hébergé par Brittney Brombacher (@BlondeNerd), regardez le teaser ci-dessous pour plus d’informations et rejoignez le test bêta ouvert de Resident Evil Re: Verse pendant que vous attendez! pic.twitter.com/ZFNhSfztRM – Resident Evil (@RE_Games)

Une démo intitulée Maiden, qui est actuellement disponible pour les propriétaires de PS5, a également été annoncée à l’époque et permet aux joueurs de découvrir un bref aperçu du prochain titre Village.