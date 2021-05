Resident Evil Village expédie plus de trois millions d’exemplaires dans le monde

Après avoir fait ses débuts à la première place du dernier tableau des ventes physiques au Royaume-Uni, Capcom a maintenant confirmé que Resident Evil Village a expédié plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde depuis son lancement il y a quatre jours. Alors que les entrées précédentes l’ont amélioré en termes d’expéditions à la sortie, cela fait de la deuxième entrée d’Ethan Winters dans la franchise l’un des versements les plus largement distribués à ce jour. Dans le cadre d’un article sur le site officiel de Capcom, l’éditeur a également déclaré que la série Resident Evil avait maintenant expédié plus de 100 millions d’unités depuis ses débuts en 1996.

Resident Evil 6 mène toujours la charge avec 4,5 millions d’exemplaires expédiés dans un délai similaire à Resident Evil Village tandis que Resident Evil 5 prend la deuxième place sur quatre millions. Le remake de PlayStation 4 Resident Evil 2 est alors lié au titre en question. Resident Evil 7: Biohazard a géré 2,5 millions d’expéditions trois jours après son lancement début 2017, il y a donc une amélioration notable ici en termes de nouvelles entrées sur le réseau principal. Comme d’habitude, cependant, il convient de souligner que les unités expédiées ne reflètent pas nécessairement les ventes difficiles aux clients.

