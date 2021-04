Resident Evil: Village confirme la date de sa nouvelle présentation

El equipo de la casa desarrolladora Capcom anunció previamente que el mes de abril contará con una nueva presentación centrada en “Resident Evil: Village”, uno de los lanzamientos más esperados de la compañía, quienes han confirmado que esta se llevará a cabo el próximo 15 d’avril. À peine un mois après la sortie du jeu, il reste encore de nombreuses questions à clarifier sur son gameplay.

Dans cette nouvelle présentation, Capcom aura la présence de la présentatrice et journaliste de jeux vidéo Brittney Brombacher, qui montrera au public une nouvelle bande-annonce accompagnée d’un regard sur ses mécanismes de jeu, ajoutant «quelques surprises supplémentaires» réservées pour cette journée. .

Préparez-vous pour le prochain Resident Evil Showcase qui sera mis en ligne le 15 avril à 15h PDT / 23h BST! Une fois de plus hébergé par Brittney Brombacher (@BlondeNerd), regardez le teaser ci-dessous pour plus d’informations et rejoignez le test bêta ouvert de Resident Evil Re: Verse pendant que vous attendez! pic.twitter.com/ZFNhSfztRM – Resident Evil (@RE_Games)

Suite à l’annonce de cette présentation, un utilisateur de Twitter a souligné que la base de données PlayStation a ajouté une nouvelle démo de « Resident Evil Village » à son contenu. Soi-disant, le fichier aurait une extension approximative de 284 Mo et la description «très bientôt» est la date de sortie, c’est pourquoi il devrait être publié après l’événement.

De plus, Capcom a annoncé que «RE: Verse», le mode multijoueur inclus dans ce nouveau jeu, a déjà une version bêta ouverte afin que les joueurs puissent s’enregistrer et en faire un usage précoce. Dans ce mode de jeu, les joueurs pourront jouer le rôle de certains des personnages les plus remarquables de la franchise «Resident Evil», s’engageant dans des batailles sanglantes pouvant inclure jusqu’à huit joueurs à la fois.

Le nouveau jeu de Capcom a apporté la présence de la méchante Lady Dimitrescu, qui depuis sa première apparition dans les bandes-annonces est devenue un grand favori parmi les fans de la franchise. Ses créateurs auraient partagé leur hauteur officielle sur les réseaux sociaux après que divers internautes aient tenté de le découvrir par eux-mêmes.

« Resident Evil Village » a une date de sortie prévue pour le 7 mai, avec une sortie confirmée pour PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X / S et PC.