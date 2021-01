Resident Evil Village: Comment regarder le live (gameplay, bande-annonce)

Resident Evil Village devrait arriver sur la PS5, la Xbox Series X et les PC en 2021, et le développeur Capcom prévoit de révéler le premier gameplay et une nouvelle bande-annonce pour le jeu de survival horror lors d’un livestream jeudi. La présentation aura lieu ce jeudi 21/01 à 23h en France, et elle est intégrée dans l’article ci-dessous.

Le prochain jeu d’horreur sur PS5, Xbox Series X et PC est prévu pour 2021

Nous avons eu un bref teaser de la présentation la semaine dernière, et nous espérons que Capcom révélera la date de sortie du jeu jeudi.

Le jeu est une suite directe de Resident Evil 7 de 2017 et reprend la perspective à la première personne de ce jeu. On y verra Ethan Winters explorer un village européen sinistre. Sa femme, Mia, et le protagoniste de longue date de la série, Chris Redfield, sont également apparus dans la bande-annonce choquante de juin dernier.

Le jeu original est sorti sur PlayStation en 1996, et 2021 marque le 25e anniversaire de la série. Nous savons déjà qu’un film sortira en septembre, ainsi que des séries animées en live-action et en CGI sur Netflix.