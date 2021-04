Resident Evil Village: ces adversaires sont « plus intelligents et plus intelligents » que tout autre adversaire précédent de la série

Grâce à la dernière édition du Magazine Game Informer nous avons aussi beaucoup de nouvelles informations Resident Evil Village être servi. L’initié de l’industrie Golem crépusculaire a résumé les différents détails dans plusieurs tweets pour nous donner un bon aperçu.

Resident Evil Village: qui sont les Lycans?

Dans l’un de ces tweets, il s’adresse, entre autres, à un type d’adversaire très spécial – les Lycans (Lycans). Lycanthropie décrit la transformation d’un humain en loup-garou (peuple loup). Et ce sont précisément ces créatures mystiques qui vous tourneront le dos dans « Resident Evil Village » et vous rendront la vie vraiment difficile.

Les nouveaux adversaires sont décrits comme «plus intelligents et plus intelligents» que tout autre ennemi précédent de «Resident Evil». Les loups garous attendent en silence sur les toits ou dans des livres pour surprendre Ethan quand il ne fait pas attention. De plus, leur comportement dépend du fait qu’ils chassent seuls ou en meute. Surtout, leur grand nombre devrait rendre l’utilisation de fusils de chasse et Cie de toute urgence nécessaire.

Il existe différentes versions des Lycans. Vous pouvez en admirer l’un dans le tweet ci-dessous.

(3/21) – Les Lycans sont plus intelligents et plus délicats que tout autre ennemi Resident Evil à ce jour. Ils peuvent attendre tranquillement depuis les toits, dans les buissons, prêts à vous tendre une embuscade si vous ne les remarquez pas. Ils agissent différemment s’ils chassent seuls ou en meute. Il y en a aussi une variété, un nouveau type ci-dessous: pic.twitter.com/2aArBZTOa8 – AestheticGamer alias Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 13 avril 2021

Si ces adversaires effrayants et l’atmosphère effrayante du jeu ne suffisent pas, vous pouvez probablement en obtenir un niveau de difficulté particulièrement difficile débloquer, ce qui devrait rendre les Lycans particulièrement dangereux! Jusqu’à présent, cependant, Capcom n’a pas officiellement confirmé ce mode.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia et PC. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les titres d’horreur de Capcom sur notre page thématique à « Resident Evil Village ».