Resident Evil Village arrivera en mai pour l’actuelle et la nouvelle génération

La vitrine Resident Evil nous a laissé la date de sortie de Resident Evil Village. Et non seulement cela, ils ont également élargi les plates-formes.

Lors de la présentation Capcom ce soir, nous avons pu voir les premières images de leur nouveau jeu d’horreur. La bande-annonce, le gameplay et l’intrigue ont également cédé la place à une autre des choses les plus importantes. Et c’est que, maintenant oui, nous avons déjà Date de sortie de Resident Evil Village.

La date choisie est le 7 mai prochain. Et aussi, il le fera avec une surprise supplémentaire. Le jeu atteindra à la fois la nouvelle génération et l’actuelle, c’est-à-dire que nous le verrons dans PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X et PC. Tout le même jour. Comme si cela ne suffisait pas, les versions des anciennes consoles nous donneront un accès gratuit aux prochaines générations. Ainsi, acheter le jeu sur PlayStation 4 nous permettra de télécharger la version numérique de PlayStation 5. Et obtenir la Xbox One nous donnera un accès gratuit à la Xbox Series S | X.

Comme toujours, nous aurons différentes éditions, à la fois numériques et physiques pour le jeu. Donc, dans le premier format, nous aurons une édition standard et une édition de luxe. Cela inclura des objets et des bonus tels que plus de chansons pour les zones de sauvegarde, des difficultés supplémentaires ou similaires. Quant à l’édition physique, il y aura une édition collector qui sera exclusive aux consoles (pas de PC, les gars). Cela comprendra une figurine de Chris Redfield (quoique un peu défavorisée), une affiche et un livre d’art.

L’histoire de Resident Evil Village se poursuivra directement avec celle de Resident Evil VII. En fait, Ethan Winters revient pour être le protagoniste et pour être impliqué dans les problèmes de la même «famille» qui lui ont déjà fait passer un moment difficile dans le jeu précédent. Cependant, cette fois, vous devrez faire face à d’autres types de «problèmes».