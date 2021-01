‘Resident Evil: Village’ arrivera en mai et vous pouvez ouvrir la bouche avec une démo maintenant disponible pour PS5

De nombreux joueurs s’attendaient à des révélations spectaculaires pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise de horreurs de survie Capcom, et finalement la chose n’a pas été révolutionnaire. Mais nous avons pu goûter un bref gameplay, quelques détails de l’intrigue, ce qu’est ‘Re: Verse’ a été révélé et nous avons déjà une date de sortie. Le nouveau jeu de la série arrivera le 7 mai 2021, non seulement pour les PC, PS4 et Xbox One annoncés, mais également pour PS5 et Xbox Series X et S, via une mise à jour à partir du jour 1.

Et le meilleur: vous pourrez vivre une partie des horreurs qui nous attendent dans le sinistre château d’Europe de l’Est où l’action se déroule avec une démo exclusive de Playstation 5 maintenant disponible et intitulée ‘Maiden’. Dans celui-ci, un personnage féminin avec une relation inconnue avec Ethan Winters devra se frayer un chemin à travers le château dans un mini-jeu sans se battre ni rencontrer de monstres. Plus tard au printemps, il y aura d’autres démos pour le reste des systèmes.

Bien sûr, le cœur de la présentation a été les détails sur le futur «Resident Evil: Village». Dans un jeu de perspective à la première personne, comme le célèbre ‘Resident Evil 7’, Nous redonnerons vie à Ethan Winters en entrant dans un château d’Europe de l’Est à la recherche de sa fille kidnappée. Là, il affrontera des monstres de toutes sortes, même si la présentation s’est arrêtée surtout dans un groupe de vampires qui se transforment en nuages ​​d’insectes et dans le désormais célèbre vampire géant, dont on ne sait toujours pas grand chose.

En plus d’influencer la décoration et l’atmosphère du luxueux château gothique, la section de gameplay a montré certaines stratégies de combat, comme distraire les ennemis en provoquant des explosions, ou l’importance des blocs et des coups de pied pour éloigner les ennemis et gagner de l’espace pour tirer. Nous avons également été présentés au nouveau marchand qui nous fournira du matériel et des médicaments, à la manière de «Resident Evil 4»: un marchand de charrettes rond et souriant surnommé «El Duque».

Autres produits clairement « résident »

En parlant de « Resident Evil 4 », le remake tant attendu du jeu qui a définitivement emmené la franchise dans les domaines de l’action rapide n’a pas été annoncé, mais il l’a été Nous avons rencontré à nouveau quelques personnages, Claire et Leon, des années après ce qui s’est passé dans ce jeu. Ce sera dans la série animée CGI ‘Resident Evil: Infinite Darkness’ qui arrivera exclusivement sur Netflix dans le courant de 2021.

Et enfin, la nature de l’inscription à une beta disponible depuis quelques jours sur le site Capcom a été révélée. La semaine prochaine, la première bêta fermée de ‘Re: Verse’, un multijoueur compétitif dans lequel les participants pourront incarner des personnages et des monstres mythiques de la franchise, dans une bataille acharnée dont les propriétaires de «Village» pourront profiter plus tard gratuitement.