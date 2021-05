Resident Evil: Une nouvelle bande-annonce d’horreur pour la série Netflix Infinite Darkness confirme la date de début en juillet

A l’occasion de la 25e anniversaire la série de survie d’horreur à succès Resident Evil annuler Capcom et Netflix cette année, la nouvelle et toute première série animée Resident Evil: Ténèbres infinies à. Maintenant, le spécifique est enfin disponible Date de sortie fermement. Il y en a un pour ça nouvelle et longue bande-annonce d’horreur avec les deux personnages populaires Claire Redfield et Léon S. Kennedy en dehors Resident Evil 2.

Quand Resident Evil Infinite Darkness arrive-t-il sur Netflix? La série animée apparaît le 8 juillet 2021 sur Netflix. Il s’agit de la première des deux séries «Resident Evil» prévues pour le fournisseur de streaming – en plus d’un film cet automne.

La nouvelle bande-annonce de « Resident Evil: Infinite Darkness »« Promesse de l’action pure et d’une sombre histoire d’horreur – tout comme dans les jeux de Capcom:

Voilà ce qu’est Resident Evil Infinite Darkness

La série se déroule en 2006 et se déroule après les événements des deux premiers matchs. À Resident Evil 2 les deux héros populaires Leon S. Kennedy et Claire Redfield sont réunis:

Des traces d’accès non autorisé à des fichiers secrets appartenant au président se trouvent sur le réseau de la Maison Blanche. L’agent fédéral Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur l’incident. Pendant ce temps, Claire Redfield, employée de TerraSave, découvre une image mystérieuse dessinée par un jeune réfugié qui montre la victime d’une mystérieuse infection virale. Claire craint que les événements de Raccoon City ne se répètent et commence à enquêter seule. Lorsqu’elle rencontre à nouveau Leon S. Kennedy à la Maison Blanche, elle lui fait part de ses recherches.

Puis le chaos éclate à la Maison Blanche: tout à coup toutes les lumières s’éteignent et Léon et une équipe du SWAT sont attaqués par une horde de zombies. Leon et Claire voient une sorte de lien entre l’épidémie de zombies et l’étrange dessin, tandis que le reste du monde est bientôt frappé par une invasion de zombies.

Line-up avec les enceintes originales de Leon et Claire

Netflix a maintenant le Liste des personnages principaux et leur occupation est terminée. À la grande joie des fans de la série de jeux, il était déjà clair à l’avance que les deux haut-parleurs originaux Nick Apostolides et Stephanie Panisello se glisseraient à nouveau dans leurs rôles de Leon et Claire – comme dans le remake de « Resident Evil 2 ».

Nick Apostolides comme Léon S. Kennedy

comme Stéphanie Panisello comme Claire Redfield

comme Ray Chase (« The Walking Dead: The Final Season ») comme Jason

(« The Walking Dead: The Final Season ») comme Jonah Xiao (« Arrêter et prendre feu ») comme Shen May

(« Arrêter et prendre feu ») comme Billy Kametz (« Neon Genesis Evangelion ») comme Patrick

(« Neon Genesis Evangelion ») comme Joe J. Thomas (« Diablo III ») comme Graham

(« Diablo III ») comme Doug Stone (« Metal Gear Solid ») comme Wilson

(« Metal Gear Solid ») comme Brad Venable (« Final Fantasy VII Remake ») comme Ryan

« Resident Evil: Infinite Darkness » vient de Kei Miyamoto (« Resident Evil: Vendetta ») et le cerveau de « Resident Evil » Hiroyuki Kobayashi. La série CGI est produite par Studio Quebico et TMS Entertainment, connu pour « Detective Conan ».

25 ans de Resident Evil avec de nouveaux jeux, séries et redémarrage de films

La série de survie d’horreur « Resident Evil » est l’une des séries de jeux vidéo les plus réussies de Capcom depuis 25 ans avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus. En accord avec l’anniversaire, apparaît avec Village de Resident Evil 8 un nouveau titre dans la populaire série de jeux.

Netflix travaille sur un en même temps que « Resident Evil: Infinite Darkness » une autre série à la franchise, cette fois en tant que Version d’action en direct. En outre, est un Redémarrage du film par le réalisateur Johannes Roberts dans l’œuvre qui prendra le titre Resident Evil: Bienvenue à Racoon City et adhère strictement au modèle d’horreur, y compris une réunion avec des lieux et des personnages familiers des jeux.