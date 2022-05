Resident Evil Showrunner décompose les plans pour l’avenir de la série Netflix

Après la sortie de Resident Evil : Bienvenue à Racoon Cityil ne serait pas surprenant que l’équipe derrière la prochaine série Netflix de Resident Evil étaient un peu nerveux à propos de la sortie de la série. Le film récent n’a pas très bien réussi en ce qui concerne les critiques ou les recettes au box-office malgré le retour là où tout a commencé, mais il semble que le showrunner de la série Andrew Dabb ait un plan pour la série, mais le spectacle est reçu. Comicbook.com a rapporté l’explication de Dabb sur la direction que pourrait prendre la série à l’avenir.

« Oui, je pense, vous savez, évidemment, avec un peu de chance, il n’y a pas de » serait « par ici. Mais c’est, espérons-le, une série en cours. Je pense que nous avons une carte. Comme, vous devez réaliser, je suis sorti de Supernatural. Et quand J’ai rejoint la saison 4 de Supernatural, je me souviens d’être assis dans une pièce avec Eric Kripke. Le premier jour, il a dit : « Écoutez, les gars, la saison 4 est la dernière saison. Nous avons maintenant des numéros de syndication, comme s’ils allaient nous tuer. , nous avons été une émission de bulles tout le temps. Et puis la saison suivante, la saison cinq, c’est comme, d’accord, maintenant c’est vraiment la dernière. J’ai un plan de cinq ans, « et il avait raison. C’était la dernière saison pour lui. Mais ensuite, la série a duré 10 ans de plus. Donc, je ne veux pas rester assis ici et être comme, vous savez, quoi, nous avons 96 épisodes, nous allons arriver là où nous devons aller. «

Le showrunner a continué à dire qu’il y avait une fin qu’il avait déjà en tête pour la série, mais en fin de compte, cela dépend vraiment de la façon dont la série se comporte quant à la quantité d’histoire qu’il peut raconter, ou même combien il devra ajouter. Il a dit:

« La vérité est que nous avons une fin. Et nous pouvons progresser rapidement ou lentement vers cette fin. Évidemment, plus nous sommes en ondes, plus nous pouvons faire de choses amusantes et plus nous pouvons Mais oui, je pense que vous devez commencer cela non pas avec une fin gravée dans la pierre, car vous devez découvrir des idées en cours de route. Mais avec une idée de l’endroit où vous allez avec les personnages. Pas tellement avec comme , vous savez, que sera cette liqueur numéro sept dans cinq ans, vous voyez ce que je veux dire ? Mais où seront ces filles ? Où sera Wesker ? Comment ces choses ont-elles fonctionné ? Et vous verrez des hochements de tête à cela , en particulier dans le futur scénario avec de petits indices de choses qui se produiront dans un scénario qui mènent en quelque sorte au scénario Z, qui est le futur scénario. Et, et je pense que cela crée un peu de … vous ‘est sorti de la première saison avec des questions du type : ‘Oh, mais s’ils ont dit ça, mais comment vont-ils de là à là ?’ Eh bien, j’espère qu’on y répondra. »