Resident Evil Season 2 mettra en vedette «100%» un personnage majeur du jeu vidéo

Le dernier ajout de Netflix au Resident Evil La franchise est arrivée sur la plateforme cette semaine sous la forme d’une série de huit épisodes qui réinvente la célèbre franchise de jeux. Mettant en vedette Lance Riddick, Tamara Smart et Siena Agudong, la nouvelle série combine des classiques Resident Evil lore avec une nouvelle histoire et a donné à la franchise l’un de ses meilleurs scores critiques depuis de nombreuses années. Maintenant, après les révélations de la finale de la saison, qui s’appelle à juste titre Révélations, le showrunner Andrew Dabb a confirmé que la saison 2 mettra en vedette un personnage majeur des jeux vidéo ; Ada wong.

Pendant de nombreuses années, Resident Evil a été connue comme la série de films mettant en vedette Milla Jovovich, et bien que la saga ait réussi à gagner une somme d’argent décente au box-office, son histoire était trop éloignée des jeux vidéo originaux pour satisfaire tous les fans, et a maintenu une faible cote de critique à travers les six films avec Resident Evil: Le dernier chapitre apportant un pic de franchise d’une cote d’approbation de 37% sur Rotten Tomatoes. Le redémarrage de l’année dernière, Bienvenue à Racoon Citya livré une adaptation plus fidèle mais s’en sort toujours mal.

de Netflix Resident Evil La série a intégré de nombreux éléments des premiers jeux de la série, et Dabb a déjà déclaré qu’il continuerait de s’inspirer des ajouts les plus récents à la franchise, à condition que Netflix leur permette de continuer assez longtemps. En ce qui concerne la saison 2, l’écrivain a déclaré à ScreenRant que Resident Evil 2 le personnage du jeu Ada Wong sera « à 100% » dans la prochaine saison.

Resident Evil a gagné avec les critiques, mais pas avec le public

Bien qu’un certain nombre de franchises de jeux vidéo récentes aient fait un saut réussi vers le petit et le grand écran, d’Uncharted à Sonic the Hedgehog, Resident Evil a toujours eu du mal à faire mouche malgré les jeux vidéo ayant un énorme succès et étant de plus en plus populaires auprès de chacun. ajout.

Jusqu’à présent, le Resident Evil La série a réussi à obtenir un taux d’approbation de 62% de la part des critiques, soit le double de la plupart des sorties de films liées à la franchise, mais sa cote d’audience languit autour de 26%. Netflix n’est pas connu pour donner beaucoup de corde aux émissions et aux films qui ne parviennent pas à produire de gros résultats. De nombreuses autres séries ayant été annulées après une seule saison, bien que Dabb ait de nombreux projets pour la poursuite de la Resident Evil histoire, il n’y a pas encore eu de feu vert officiel, donc cela ne vaut peut-être pas la peine de s’attacher trop à la série pour l’instant.

Avec beaucoup de traditions de jeu à intégrer, Resident Evil est une série qui a beaucoup de matériel source avec lequel jouer si elle en a l’occasion, et si Ada est sur les cartes pour apparaître dans la deuxième saison, cela pourrait également signifier qu’un autre Resident Evil 2 Le personnage pourrait également la rejoindre sous la forme de Leon S. Kennedy, l’un des principaux protagonistes du jeu. Pour l’instant, la première saison de Resident Evil est disponible dans son intégralité sur Netflix.