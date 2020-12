Resident Evil Reboot, le jeu vidéo original Zombie révélé comme tournage

Applied Arts FX Studio, l’équipe des effets de maquillage spéciaux travaillant sur le prochain redémarrage de Resident Evil, a partagé une image des coulisses qui montre à quel point la production est engagée à faire ce film en pensant aux fans. Montrant un t-shirt qui a été remis à l’équipe de production une fois terminé, l’image nous donne notre premier aperçu de l’un des innombrables morts-vivants qui tourmenteront nos héros.

« C’est un film sur Resident Evil, et quelle chemise amusante inspirée de RE la production a distribuée à tout le monde. Un tournage difficile, presque entièrement sur place, pendant [these] fois, et généralement environ 17-18 heures par jour sur le plateau pour notre équipe, mais nous avons réussi à rassembler un travail sympa. Un grand merci à toute l’équipe qui a contribué. @damalto @ neilmorrill451 @ nomad11 @michaelalucard @hunter_fx @the_whitneyb @markwotton ainsi que Kayla Dobilas, Kyra Hope, Corinne de Berry @adrianmakesfaces @malloryreeveswigs @biancaappicemakeup @ kelly.spfx @, Allaemakeup @ kelly.spfx @, Alla-makeup @ kelly.spfx @pauljonesfx @alexandraangermufx @monica__pavez @ sarah.blostein @allvisualfx @lukariot Désolé si j’ai raté quelqu’un. Merci également au département Maquillage avec qui nous avons souvent travaillé main dans la main. @sweeneydewdew @ stephpring.fx @josephhindsmakeup Aussi, un autre cri à @fourthsealstudios pour obtenir de l’aide avec des yeux personnalisés de dernière minute. Vous êtes top les gars!! Plus l’année prochaine quand cela est permis … maintenant, vacances. Bonnes vacances à tous. «

L’image montre clairement que Resident Evil reviendra sur le design classique des zombies, de nombreux fans pensant que l’équipe de production est devenue si spécifique que l’image représente le célèbre zombie qui fait tourner les têtes dès le début Resident Evil jeu vidéo.

Sony Pictures ‘ Resident Evil agira comme un redémarrage de la série de films déjà établie, qui mettait en vedette Milla Jovovich et est très vaguement basée sur la populaire série de jeux vidéo du même nom. Le redémarrage nous ramènera aux jours de gloire de 1998 et révélera les secrets de Spencer Mansion et de Raccoon City. Resident Evil servira également d’histoire d’origine au premier jeu de la série et comprendra des éléments des premier et deuxième jeux.

Le casting a été récemment annoncé et comprend Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire) comme Claire Redfield, Robbie Amell (Le Duff) comme Chris Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la guêpe) en tant que Jill Valentine, Tom Hopper (Umbrella Academy) comme Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: double pression) comme Leon S.Kennedy et Neal McDonough (Sonic l’hérisson) comme William Birkin.

Johannes Roberts (47 mètres plus bas, Étrangers: proie la nuit) est prêt à diriger le Resident Evil redémarrer à partir d’un script de Greg Russo. Le maestro du film d’horreur James Wan du Insidieux et La conjuration les franchises sont à bord pour produire.

« Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et créer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois tout en racontant une histoire humaine ancrée sur une petite ville américaine mourante qui ressent les deux relatable et pertinent pour le public d’aujourd’hui », a récemment déclaré Roberts dans un communiqué.

Le redémarrage est loin d’être le seul projet basé sur le Resident Evil propriété en cours de développement. Netflix travaille sur une série en direct et une série animée intitulée Resident Evil: Ténèbres infinies. On ne sait pas pour le moment si ces projets seront finalement tous liés entre eux ou si le redémarrage sera autonome.

Resident Evil La sortie en salles est prévue le 9 septembre 2021. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel d’Arts FX Studio.

Sujets: Resident Evil Remake, Resident Evil, Jeux vidéo