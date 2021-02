Resident Evil Reboot arrivera dans les cinémas le week-end de la fête du Travail

Une date de sortie officielle a été fixée pour le Redémarrage de Resident Evil redémarrer le film. En décembre, une page créée pour le film sur le site Web du studio de production Constantin Film indiquait la date de sortie au 9 septembre 2021. Maintenant, il est rapporté que Screen Gems de Sony sortira le film une semaine plus tôt le 3 septembre. donnant Resident Evil une sortie du week-end de la fête du Travail en concurrence avec la suite de Paramount Jackass 4.

Ayant juste terminé en décembre, le nouveau film de Constantin Film n’aura aucun lien avec les six films Resident Evil série précédemment développée par Paul WS Anderson. Le nouveau Resident Evil, écrit et réalisé par Johannes Roberts, relance entièrement l’histoire en remontant aux racines de la franchise. Tout comme le jeu vidéo original, l’histoire se déroulera en 1998 à Raccoon City, offrant une adaptation plus fidèle en incluant des personnages des jeux dans des rôles plus importants.

« Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois tout en racontant une histoire humaine ancrée sur une petite ville américaine mourante. à la fois relatable et pertinent pour le public d’aujourd’hui », a déclaré Roberts à propos de la suite l’année dernière.

En vedette dans Resident Evil sont Kaya Scodelario (Coureur de labyrinthe) comme Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la guêpe) comme Jill Valentine, Robbie Amell (Télécharger) en tant que Chris Redfield, Tom Hopper (Umbrella Academy) comme Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: double pression) comme Leon S.Kennedy et Neal McDonough (Yellowstone) comme William Birkin. Tous ces personnages sont apparus dans les deux premiers Resident Evil Jeux.

Le film ne doit pas être confondu avec un live-action Resident Evil série qui est également en développement chez Netflix. L’année dernière, le streamer a annoncé qu’il créait une série de huit épisodes basée sur les jeux, bien que Constantin Film produise également l’émission. Andrew Dabb écrit la série et la productrice exécutive Bronwen Hughes dirigera les deux premiers épisodes. Se déroulant sur deux chronologies distinctes, l’émission suit la famille Wesker avant et après que le virus T ravage le monde.

Créé par Capcom, le premier Resident Evil Le jeu est sorti en 1996, bien que son histoire se déroule en 1998. Il suit un groupe de travail connu sous le nom de STARS enquêtant sur un étrange manoir à la périphérie de Raccoon City, pour découvrir qu’il est rempli de zombies et d’autres monstres mangeurs de chair. Le jeu d’horreur a été un énorme succès auprès des joueurs à l’époque, engendrant ce qui allait devenir les franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. De nouveaux titres de la série continuent d’être créés avec Resident Evil Village devrait sortir en mai.

Nous verrons si le nouveau Resident Evil film atteint les mêmes niveaux de succès financier de la série de films originale. Robert Kulzer, James Harris et Hartley Gorenstein produisent le Resident Evil film avec Martin Moszkowicz et Victor Hadida producteur exécutif. Screen Gems de Sony Pictures distribuera le film aux États-Unis le 3 septembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

