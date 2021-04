Resident Evil Re: Verse ne se lance pas réellement avec Village

Depuis sa révélation plus tôt cette année, nous avons en quelque sorte supposé que Resident Evil Re: Verse serait lancé le même jour que son plus grand et meilleur frère Resident Evil Village – la date du 7 mai 2021. Re: Verse est fourni gratuitement. pack-in comme Resident Evil Resistance, après tout. Cependant, il s’avère que ce n’est pas vraiment le cas. Ce spin-off multijoueur conçu pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise sortira cet été.

Le mot de la fenêtre de publication inattendue est sorti par un e-mail du programme Resident Evil Ambassador, que nous avons nous-mêmes reçu. Il disait: « Resident Evil Re: Verse est créé pour célébrer le 25e anniversaire de Resident Evil! Le service devrait commencer à l’été 2021! » Video Games Chronicle a fait un suivi avec Capcom, et un porte-parole a confirmé qu’une fenêtre de publication n’avait jamais été communiquée jusqu’à présent. Une des raisons pour lesquelles il n’arrivera pas jour et date avec Resident Evil Village pourrait être les récentes phases bêta, qui ne se sont pas exactement déroulées comme prévu. Un test de pré-publication s’est interrompu plus tôt ce mois-ci en raison de problèmes de matchmaking.

Au moins Resident Evil Village aura encore une tonne de contenu pour nous permettre de continuer jusqu’à ce qu’il arrive la semaine prochaine, y compris une campagne et le retour du mode The Mercenaries. Aviez-vous hâte de Resident Evil Re: Verse? Expliquez pourquoi dans les commentaires ci-dessous.