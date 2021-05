Resident Evil ouvre un parapluie Over Dead by Daylight sur PS5, PS4 le mois prochain

Comme annoncé précédemment, le contenu croisé de Resident Evil arrive dans le hit multijoueur asymétrique Dead by Daylight. Le contenu, qui doit sortir le 15 juin, comprendra deux nouveaux survivants – les icônes de la série Jill Valentine et Leon S. Kennedy – aux côtés du méchant notoire de Resident Evil 3, Nemesis. Il n’y a pas encore de mot sur un prix.

Ce n’est pas tout, cependant: une carte générée de manière procédurale inspirée du service de police de Raccoon City sera également incorporée. Une ride intéressante avec Nemesis est que, s’il parvient à entrer en contact avec un survivant, il les infectera en fait avec le virus T qui les fera tousser et bégayer, ce qui rendra plus difficile à cacher. Bonne idée!

Nemesis fera également plus de dégâts aux survivants infectés et pourra même invoquer des zombies pour l’aider à propager la maladie. Pour contrer tout cela, Jill a un avantage qui lui permet de placer une mine sur les générateurs, ce qui aveuglera temporairement le tueur lorsqu’ils exploseront. De même, Leon peut ramasser des flashbangs de partout sur la carte et les utiliser pour empêcher les tueurs de transporter des alliés abattus.

Il y a donc des idées uniques ici, sans trop s’écarter de la boucle de jeu éprouvée de Dead by Daylight. Cette mise à jour vous ramènera-t-elle comme un long tentacule visqueux du Nemesis lui-même? Découvrez la bande-annonce intégrée ci-dessus et faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.