Resident Evil Movie Reboot se termine officiellement avec une photo finale

Comme annoncé précédemment par l’un des acteurs, Redémarrage de Resident Evil a officiellement terminé le tournage et Sony Pictures a partagé une dernière photo de plateau pour commémorer l’occasion. Le studio a réussi à faire un travail relativement rapide car le tournage a débuté début novembre. Ce n’est pas une mauvaise période pour un blockbuster de franchise, même dans des circonstances idéales. Mais cette année a présenté à l’industrie le contraire de circonstances idéales. Même ainsi, ce film est en boîte avant sa sortie prévue pour 2021.

C’est une enveloppe dans Raccoon City. ????

réalisé par Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo – Sony Pictures (@SonyPictures) 28 décembre 2020

L’image a été révélée par Sony via ses canaux de médias sociaux officiels. Le studio a partagé la photo finale du plateau, qui présente un clapboard et une vieille télévision avec de l’électricité statique à l’écran. Pas une tonne n’est révélée par l’image elle-même, mais elle fait un clin d’œil au réglage des années 90, qui avait été précédemment confirmé. Applied Arts FX Studio a également récemment partagé des œuvres d’art révélant une conception de zombie fidèle au jeu à la fin du tournage. L’image a été partagée avec la légende suivante.

« C’est un film à Raccoon City. Réalisé par Johannes Roberts. »

Comme l’indique la légende, Johannes Roberts (47 mètres plus bas) est dans le fauteuil du directeur pour le redémarrage. Mis à part le décor des années 90, 1998 en particulier, il a également été révélé que le film serait une histoire d’origine se déroulant à Raccoon City. Les photos de tournage ont confirmé des emplacements familiers des jeux, tels que le manoir Spencer. L’ensemble comprend Kaya Scodelario (Crawl) comme Claire Redfield, Robbie Amell (La babysitter)) comme Chris Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la guêpe) en tant que Jill Valentine, Tom Hopper (Umbrella Academy) comme Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: double pression) comme Leon S. Kennedy et Neal McDonough (Yellowstone) comme William Birkin. Donal Logue (Gotham) est également à bord en tant que Chief Irons.

Ce sera la première fois que la série grand écran sera redémarrée depuis l’original Resident Evil film est sorti en salles en 2002. Cette version de la franchise a duré 15 ans, avec l’entrée finale Resident Evil: The Final Chapter, sortie en salles en 2017. C’est la franchise de films de jeux vidéo la plus réussie de l’histoire, ayant gagné plus de 1,2 milliard de le box-office mondial. Bien que l’on ne s’attende pas à ce que Milla Jovovich revienne, l’actrice a récemment déclaré qu’elle serait tout à fait ouverte à reprendre son rôle à l’avenir, si l’occasion se présentait.

Resident Evil a commencé sa vie en tant que jeu vidéo sorti par Capcom en 1996. Le jeu de survie zombie s’est avéré être un énorme succès, engendrant une série de suites et de retombées qui sont toujours aussi fortes à ce jour. Plus de 105 millions d’exemplaires des différents jeux ont été vendus. Outre le film, Netflix travaille également actuellement sur une série d’action en direct basée sur les jeux vidéo. Il ne semble pas être connecté au film pour le moment. Netflix propose également une série animée intitulée Resident Evil: Infinite Darkness. le Resident Evil le redémarrage est actuellement prévu pour le 9 septembre 2021. Assurez-vous de vérifier la photo de la série pour vous-même sur le Twitter de Sony Pictures Compte.

Sujets: Resident Evil Remake, Resident Evil