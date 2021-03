Resident Evil: le redémarrage du film trouve un nouveau titre, plus de détails sur l’histoire, etc.

La série populaire de survie d’horreur Resident Evil Avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus depuis 1996, c’est l’une des séries de jeux vidéo les plus réussies de Capcom. À la 25e anniversaire de la franchise apparaîtra bientôt avec Resident Evil 8 le dernier titre de la franchise de jeux vidéo. Il existe également une série animée Netflix appelée Resident Evil: Ténèbres infinies ainsi qu’un Redémarrage de la série de films.

Si vous craignez que la série controversée de films en six épisodes du réalisateur Paul WS Anderson avec sa principale actrice et épouse Milla Jovovich en tant qu’Alice soit refaite, vous pouvez être assuré. Car même si les films ont fait leur argent au box-office, ils ont rencontré peu d’approbation de la part des nombreux fans de la série de jeux, après tout ils ont si peu en commun avec l’original.

Les deux cinéastes Johannes Roberts (réalisateur, auteur) et Robert Kulzer (producteur) aimeraient changer cela: la nouvelle équipe derrière l’adaptation cinématographique promet aux fans de proposer leur version cinématographique strictement basé sur le modèle d’horreur de survie de Capcom, incluant le Réunion de lieux et de personnages familiers des jeux.

Maintenant, à côté de la date de sortie, il y a aussi le titre officiel du film fermement: « Resident Evil: Welcome to Racoon City » sortira dans les salles le 9 septembre 2021.

Les nouveaux détails de l’histoire confirment d’autres emplacements originaux des jeux

De quoi parle le nouveau film Resident Evil? L’histoire est basée sur les deux premiers jeux Resident Evil et Resident Evil 2 à partir de 1998 et commence en « Une nuit fatidique à Raccoon City ». En tant que grand fan des films d’horreur de John Carpenter, le réalisateur et écrivain Johannes Roberts a récemment déclaré dans une interview qu’il était avant tout en plus des lieux d’origine. grand accent sur l’horreur des jeux mensonges:

«L’atmosphère – la pluie constante, l’obscurité et ce sentiment constant que quelque chose de mauvais peut arriver à tout moment. C’est exactement ce que je voulais capturer. Raccoon City est cette ville profondément dépravée qui fonctionne presque comme un personnage indépendant dans les jeux et c’est exactement ce que je voulais dans le film. «

En plus de Raccoon City, les autres lieux emblématiques connus des jeux, comme celui-là, ont également lieu dans le redémarrage du film. Département de police de Raccoon City ou ça Manoir un rôle important. Selon Roberts, la moitié du film dans le poste de police sera similaire au film classique « The Fog » situation de siège désespérée dans lequel les personnes infectées par le virus T tentent d’envahir. L’autre moitié a lieu dans ledit manoir, dans lequel il est juste « Putain effrayant » et à chaque coin de rue, l’horreur attend de frapper.

Le manoir dans les jeux Resident Evil © Capcom

Dans une interview précédente, le réalisateur a confirmé:

«Avec ce film, nous voulons vraiment revenir à l’original, aux deux premiers jeux, pour recréer l’horreur que j’ai ressentie quand j’étais moi-même [die ersten beiden Games] joué la première fois. « Après des dizaines de jeux, six films d’action réelle et des centaines de pages de fan-fiction, nous nous sommes sentis obligés de revenir en 1998 pour révéler les secrets cachés derrière les murs du Spencer Mansion et de Raccoon City. »

Retrouvailles avec Claire Redfield et Leon S. Kennedy

Un casting pour « Resident Evil: Bienvenue à Racoon City« Avec les personnages les plus importants, il est déjà clair:

Claire Redfield – joué par Kaya Scodelario (« Maze Runner »)

– joué par Kaya Scodelario (« Maze Runner ») Léon S. Kennedy – joué par Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap »)

– joué par Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap ») Jill Valentine – joué par Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp »)

– joué par Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp ») Chris Redfield – joué par Robbie Amell (« Upload »)

– joué par Robbie Amell (« Upload ») Albert Wesker – joué par Tom Hopper (« The Umbrella Academy »)

– joué par Tom Hopper (« The Umbrella Academy ») William Birkin – joué par Neal McDonough (« Yellowstone »)

Dans d’autres rôles jouent également:

Brad Vickers – joué par Nathan Dales (« Letterkenny »)

Ada Wong – joué par Lily Gao (« The Expanse »)

Richard Aiken – joué par Chad Rook (« Planet of the Apes: Survival »)

Chief Brian Irons – joué par Donal Logue (« Blade »)

Annete Birkin – joué par Janet Porter (« It »)

Sherry Birkin – joué par Holly de Barros

Enrico Marini – joué par Sammy Azero (« Seven »)

Sickly Mom – joué par Stephannie Hawkins (« Jumper »)

Ben Bertolucci – joué par Josh Cruddas (« Polar »)

Nouveau jeu: Resident Evil 8 sortira en mai

Pendant ce temps, les fans de la série de jeux sont enthousiasmés par le nouveau titre Village de Resident Evil 8 de Capcom. La libération est pour le 7 mai 2021 prévu – 4 ans après le dernier titre Resident Evil 7. De plus, Resident Evil 8 sera le premier jeu de la franchise à être développé pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X et à sortir sur PC via Steam.

A lieu le 27 mars En tant que membre de AnimeJapon 2021 un panel sur la série animée Netflix « Resident Evil: Infinite Darkness » aura lieu, sur lequel un premier vrai trailer et une date de sortie seront certainement révélés.