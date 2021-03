Resident Evil: le redémarrage du film plaira aux fans de la série, déclare l’acteur Albert Wesker

La série populaire de survie d’horreur Resident Evil Avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus depuis 1996, c’est l’une des séries de jeux vidéo les plus réussies de Capcom. Pour le 25e anniversaire de la franchise n’apparaît pas seulement cette année avec Resident Evil 8 le dernier titre de la série de jeux vidéo, également appelé série animée Netflix Resident Evil: Ténèbres infinies ainsi qu’un redémarrage de la série de films annoncé.

Le film est en cours de production Resident Evil: Bienvenue à Racoon City en plein essor, qui, comme annoncé le 9 septembre dans les salles devrait venir. Selon les deux cinéastes Johannes Roberts (réalisateur, auteur) et Robert Kulzer (producteur), ce pourrait être le film que les fans attendent depuis longtemps.

À l’avance, ils ont déjà promis que la nouvelle adaptation cinématographique suivez strictement le modèle d’horreur de survie devient, surtout en ce qui concerne l’horreur – contrairement aux films du réalisateur Paul WS Anderson avec Milla Jovovich. Cela comprend également un Retrouvailles avec des personnages familiers et les emplacements des jeux, comme la ville de Racoon City ou le manoir.

« Les fans du jeu seront ravis »

Le magazine américain Collisionneur a maintenant eu l’occasion de parler à l’acteur principal Tom Hooper (connu de la série Netflix « Umbrella Academy »), qui se glissera dans le rôle du célèbre Albert Wesker dans le film. Qui apparaît enthousiasmé par son rôle et la mise en œuvre des jeuxaprès tout, il l’a joué abondamment (sur les conseils du cinéaste) en préparation de son rôle.

Il est sûr que les fans aimeront le film et en parle aussi Différences entre le film et les jeux une:

«Je pense que les fans du jeu seront ravis. Dans le même temps, cependant, ils devraient également reconnaître que nous voulons rendre ces personnages aussi réalistes et ancrés que possible. J’ai l’impression que le Wesker dans le jeu vidéo a cette sorte de «matrice» de l’agent Smith. Je voulais lui donner un aspect un peu plus plastique et lui donner une supériorité morale. Il n’est pas aussi clairement défini que dans le modèle. C’est une esthétique qui m’a fait penser: «Mec, ça ressemble au jeu vidéo» quand je le tournais. J’espère vraiment que les fans de jeux vidéo y verront quelque chose de bien, comme si c’était comme le jeu et plus encore. De plus, les personnages ont plus de profondeur. «

Détails de la première histoire avec des personnages et des lieux familiers

De quoi parle le nouveau film Resident Evil? L’histoire est basée sur les deux premiers jeux Resident Evil et Resident Evil 2 et commence dans « une nuit fatidique à Raccoon City« . En plus de Raccoon City, d’autres lieux emblématiques tels que le Département de police de Raccoon City ou ça Château jouer un rôle important, comme l’a récemment confirmé le réalisateur et auteur Johannes Roberts. Par exemple, selon sa déclaration, la moitié du film se déroule au poste de police après une situation de siège tout aussi désespérée basée sur le film classique «The Fog». L’autre moitié montre ce qui se passe dans le manoir, dans lequel c’est juste « sacrément effrayant » et l’horreur attend à chaque coin de rue pour frapper.

Dans les rôles principaux, il y a une réunion avec les personnages familiers:

Claire Redfield – joué par Kaya Scodelario (« Maze Runner »)

– joué par Kaya Scodelario (« Maze Runner ») Léon S. Kennedy – joué par Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap »)

– joué par Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap ») Jill Valentine – joué par Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp »)

– joué par Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp ») Chris Redfield – joué par Robbie Amell (« Upload »)

– joué par Robbie Amell (« Upload ») Albert Wesker – joué par Tom Hopper (« The Umbrella Academy »)

– joué par Tom Hopper (« The Umbrella Academy ») William Birkin – joué par Neal McDonough (« Yellowstone »)

Il faudra un certain temps avant la sortie en salles en septembre. Pendant ce temps, les fans de la série de jeux sont déjà enthousiasmés par le nouveau titre Village de Resident Evil 8 de Capcom, qui sur 7 mai pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X ainsi que pour PC via Steam.