Resident Evil : Le premier casting de la série Netflix a été déterminé, Albert Wesker est là

A l’occasion de la 25e anniversaire la série de survie d’horreur à succès Resident Evil Apparemment, Capcom ne travaille pas seulement sur quatre nouveaux jeux « Resident Evil ». Dans le même temps, la franchise de films et de séries s’étoffe davantage.

En plus du film Resident Evil : Bienvenue à Racoon City comme Redémarrage de la série d’horreur quitte Netflix égal deux nouvelles séries dans la franchise à succès. La série animée démarre en juillet Resident Evil : Ténèbres infiniessuivi d’un première série d’action en direct. Un premier line-up est désormais constitué.

Retrouvailles avec Albert Wesker et de nouveaux personnages

La série encore sans nom « Resident Evil » de Netflix raconte – contrairement à la série animée – un histoire complètement nouvelle de l’univers de l’horreur. Néanmoins, les fans sont autorisés à utiliser des noms familiers comme Albert Wesker attendre des jeux.

Premier casting de la série Resident Evil

Lance Reddick (films « John Wick ») comme Albert Wesker

(films « John Wick ») comme Ella Balinska (« Les anges de Charlie »)

(« Les anges de Charlie ») Tamara Intelligente (« Artemis Fowl »)

(« Artemis Fowl ») Sienne Agudong (« Surnom pour infraction »)

(« Surnom pour infraction ») Adeline Rodolphe (« Les aventures effrayantes de Sabrina »)

(« Les aventures effrayantes de Sabrina ») Paola Nuñez (« Mauvais garçons pour la vie »)

Je mourrais d’envie de l’annoncer. Préparez-vous à entrer dans New Raccoon City avec le casting de RESIDENT EVIL : LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 11 juin 2021

Détails de la première histoire de la série Resident Evil

De quoi parle la série ? Au début on fait la connaissance des deux sœurs adolescentes Jade et Billie Wesker dans Nouvelle ville de raton laveur connaître. C’est une ville planifiée qui a été creusée de terre. Petit à petit, il devient clair que cette ville cache de dangereux secrets.

L’action saute plus de dix ans dans le futur: Après une catastrophe mondiale déclenchée par un nouveau type de virus T, il ne reste plus que 15 millions de personnes sur terre. En face d’eux se trouvent plus de 6 milliards de monstres – humains et animaux infectés par le virus T. Jade Wesker, maintenant âgée de 30 ans, se bat pour survivre dans ce nouveau monde alors qu’elle poursuit les secrets de son passé – sur sa sœur, son père Albert Wesker et ses liens avec Umbrella Corporation.

Début de la série Resident Evil sur Netflix

Un début de série de la première série d’action en direct sur Netflix n’a pas encore été déterminé. L’un est prévu première saison avec 8 épisodes du showrunner Andrew Dabb (Supernatural), qui est actuellement en production. Une libération est donc pas avant 2022 attendu.

Auparavant continue 8 juillet 2021 la série animée Resident Evil : Ténèbres infinies avec des personnages bien connus et populaires des jeux tels que Léon S. Kennedy et Claire Redfield au début. Netflix en a un maintenant extrait de 3 minutes publié qui le Scène d’ouverture de la série spectacles: