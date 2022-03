Resident Evil: la série Live-Action de Netflix obtient une date de sortie estivale

Le T-Virus infectera Netflix en juillet. Jeudi, le streamer a publié un trio d’affiches teasers pour Resident Evil, une série d’action en direct basée sur les jeux vidéo d’horreur de survie. Ils incluent la date de sortie officielle, révélant que la série commencera à être diffusée le 14 juillet 2022. Vous pouvez consulter ces affiches ci-dessous.

Cette série est la première série d’action en direct de la franchise Resident Evil et n’est pas liée aux films de Paul WS Anderson ainsi qu’à ceux de l’année dernière. Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Albert Wesker joue un rôle plus central dans la série avec Lance Reddick (John Wick série) dans la partie avec le spectacle suivant également ses deux filles, qui sont toutes deux nouvelles dans la franchise. Avec Reddick, le spectacle met en vedette Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez. Ahad Raza Mir, Connor Gossatti et Turlough Convery sont également présentés.

FILM VIDÉO DU JOUR

La ligne de connexion officielle se lit comme suit : « Année 2036 – 14 ans après qu’un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker se bat pour survivre dans un monde envahi par des créatures infectées et folles assoiffées de sang. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé. à New Raccoon City, par les liens effrayants de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie. »

Andrew Dabb (Surnaturel) est scénariste et showrunner de Resident Evil. Dabb a également produit avec l’écrivain Mary Leah Sutton et Robert Kulzer et Oliver Berben de Constantin Film. Le PDG de Constantin Film, Martin Moszkowicz, produit également.

La série Netflix Resident Evil n’a aucun lien avec les films





Gemmes d’écran

Juste pour être clair, c’est un nouveau Resident Evil histoire qui est une série autonome, totalement distincte des précédentes adaptations en direct. Cela inclut la longue série de films avec Alice de Milla Jovovich du réalisateur Paul WS Anderson. L’année dernière, la franchise a été redémarrée avec le film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon Citymais comme il a tourné en deçà des attentes, on ne sait pas si ce film aura une suite.





Pour l’instant, toute l’attention est tournée vers la prochaine Resident Evil séries. Star Lance Reddick a répondu aux plaintes de certains critiques de Twitter selon lesquelles son Wesker serait différent des autres en raison du changement de couleur de peau du personnage pour la nouvelle série, et l’acteur a fait remarquer qu’il s’agissait simplement d’un nouveau, autonome histoire mettant en vedette un personnage inspiré de Wesker des jeux vidéo. Dans tous les cas, il entre dans le projet avec un grand respect pour le matériel source et est heureux d’interagir avec les fans.

« Pour la plupart, l’Albert Wesker que je joue n’est pas le gars des jeux », a déclaré Reddick, par Express.co.uk. « Au contraire, il est basé sur un gars des jeux. Wesker avait l’air d’être avait un petit rôle dans un ou deux des films, alors je suis venu au rôle sans arrière-plan. Je suis assez éveillé pour savoir que Resident Evil est une énorme propriété et donc à cet égard, j’étais vraiment ravi de m’interfacer avec la base de fans.





La série commencera à être diffusée sur Netflix le 14 juillet 2022.





Affiches de personnages de Sonic the Hedgehog 2 Hype le retour de l’icône du jeu vidéo

Lire la suite





A propos de l’auteur