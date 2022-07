Resident Evil : la nouvelle série Netflix tombe à l’eau avec les fans

Le géant du streaming gâté par le succès Netflix must avec sa nouvelle série Resident Evil connaître un revers majeur. Malgré un casting de premier plan avec Lance Reddick (« The Wire », « John Wick ») comme Albert Weskerles premières chutes Verdict des téléspectateurs plutôt décevant comme le montrent les premières critiques de Rotten Tomatoes.

Netflix a mis au point un nouvelle série d’horreur Resident Evil repris de la série de jeux vidéo à succès de Capcom du même nom. Après qu’un film de cinéma ait rencontré un intérêt plutôt mitigé de la part des téléspectateurs, une série animée Netflix a récemment suivi Resident Evil : Ténèbres infinies chez le fournisseur de streaming l’année dernière avec des critiques tout aussi décevantes.

La nouvelle série « Resident Evil » est beaucoup plus sombre et brutale et montre pour la première fois les origines de l’épidémie de zombies en Nouvelle ville de raton laveur – avec Albert Wesker, bien connu des jeux, qui a développé le T-Virus en tant que scientifique avide de pouvoir à Umbrella Corporation.

Resident Evil : Les fans punissent les créateurs de la série Netflix

Sur le portail de notation américain Tomates pourries a reçu la nouvelle série d’horreur des critiques encore plus bienveillantes 51% d’avis positifsce qui en soi n’est pas vraiment excitant mais au moins acceptable.

Le public et les fans, en revanche, ont une opinion complètement différente : juste une fois 25 % de score utilisateur enregistre la série peu après son lancement le 14 juillet avec la première saison et 8 épisodes. Avec 1 172 avis d’utilisateurs à ce jour, la série tombe complètement à travers les deux tiers des fans.

L’un des critiques bien connus d’indieWire, Ben Travers, le dit succinctement :

« Pendant la majeure partie de la première saison de huit épisodes, Resident Evil est un méli-mélo d’ambitions qui ne satisfera probablement que très peu de fans de la franchise – qu’ils aiment les jeux vidéo, les films ou les deux ! »

Brian Tallerico de RogerEbert.com ajoute : « Pensez à cela comme une autre expérience ratée d’Umbrella. »

Un fan conclut : «Ils ont transformé RE en un spectacle ringard pour adolescents. Assez dit ! »

L’IMDb a l’air tout aussi mauvais: C’est là que la nouvelle série « Resident Evil » entre en jeu avec un peu moins de 12 479 avis soumis sur catastrophique 3,6 sur 10 points de notation.

A titre de comparaison : La série animée Netflix Resident Evil : Ténèbres infinies est livré avec un tomatomètre toujours sur 50% des critiques et 39% du score des utilisateurs. Le dernier film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City a toujours un 5,2/10 sur IMDb et un tomatomètre de 30% sur les critiques et un score utilisateur de 65%.

Détails de l’histoire de la série Resident Evil : de quoi s’agit-il ?

L’intrigue de la série raconte une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages : L’histoire commence avec eux deux Les sœurs de 14 ans Jade et Billie Wesker qui déménagent à New Raccoon City, une ville planifiée qui a été jetée hors du sol. Au fil du temps, ils réalisent que cette ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache de sombres secrets qui pourraient détruire le monde.

Avec un saut dans le temps d’une dizaine d’années plus tard, le deuxième niveau narratif commence dans le futur : après une catastrophe mondiale déclenchée par un mystérieux virus T seulement 15 millions de personnes laissé sur terre. Les personnes infectées par le virus sont soit mortes, soit parmi les six milliards de monstres, qui représentent une menace mortelle pour les quelques survivants. Désormais adulte, Jade lutte pour survivre dans ce nouveau monde, alors que les secrets de son passé continuent de la hanter, notamment par l’intermédiaire de sa sœur, de son père (Albert Wesker) et d’elle-même…

