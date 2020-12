« Resident Evil »: la date de sortie du redémarrage du film est révélée

Entre 2002 et 2016, bien que n’ayant pas reçu le soutien total des fans de la franchise de jeux vidéo sur laquelle ils sont basés, les bandes de “Resident Evil » Ils ont représenté un énorme succès au box-office mondial, dont une grande partie était due à l’énorme attrait de leur star principale. Mila Jovovich.

Dans un mouvement quelque peu étrange de la part de Constantin Film, qui détient les droits du film sur la franchise créée par Capcom, une nouvelle saga de redémarrage est actuellement en développement, qui promet d’être plus proche du concept original de l’histoire et pour laquelle une date de sortie estimée pour son premier opus a récemment été révélée.

Une mise à jour du site Web de la maison de production indiquerait, bien qu’il n’ait pas encore d’art promotionnel, que le film sortira le 9 septembre 2021. Le site Web garantit que le film sortira en salles, bien que ce soit toujours le cas. en attente au cas où la situation pandémique s’aggraverait.

Le site n’inclut pas plus de détails sur le film ou l’état actuel de son développement, même si pour le moment nous savons que des visages connus dans l’industrie tels que Hanna John-Kamen, Kaya Scodelario et Robbie Hamell, qui interprétera Jill Valentine, Claire Redfield et Chris Redfield respectivement.

Divers rapports garantissent également que le film présentera l’apparence d’autres personnages centraux de la franchise, tels que Léon S. Kennedy et Albert Wesker. Jusqu’à présent, rien de tout cela n’est souligné par Film de Constantin, qui n’ont été limités qu’à révéler les noms confirmés de la distribution.

On sait que le film se concentrerait sur l’histoire des deux premiers titres de la saga, certaines sources non officielles auraient révélé quelques images sur de prétendus décors de cinéma. Plus tôt dans le mois, il aurait été révélé dans Twitter l’emplacement supposé qui servira de cadre pour le Manoir Spencer, ainsi que le magasin d’armes Kendo.

Bien que ces images n’aient pas encore été partagées par les producteurs du film, leur apparition constante dans divers médias à partir de sources fiables a amené les fans à en avoir un bon sentiment. Actuellement, Netflix Il développe également une adaptation au format série, qui devrait être publiée entre 2021 et 2022.